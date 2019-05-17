Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИГазета.Ru 00:11
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ ведомства.
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Минкомсвязь не поддержала идею взимать сбор с покупок в зарубежных интернет-магазинах
Парламентская газетавчера в 14:47
СМИ: В кабмине не поддержали единый сбор с покупок в зарубежных онлайн-магазинах
Life.ruвчера в 20:47
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Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Идлибе
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Авто
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Происшествия
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В Петербурге госпитализировали ребенка после нападения мужчины
Двенадцатилетнего школьника госпитализировали в Санкт-Петербурге после нападения неизвестного мужчины, полиция разыскивает нападавшего, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:08
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
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Трамп анонсировал новый план по миграционной политике
Американский лидер анонсировал новый план по миграционной политике, согласно которому приоритет будет отдаваться высококвалифицированным иммигрантам.
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Две трети российских семей не имеют сбережений
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Обновлено вчера в 04:07
Политика
Россия ответит на новые санкции США
Россия предпримет ответные шаги в связи с новыми санкциями со стороны США. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
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Здоровье
Ученые: каждый седьмой новорожденный страдает от недостаточного веса
В соответствии с глобальной оценкой веса детей при рождении, опубликованной в четверг, в 2015 году в мире появилось более 20 миллионов новорожденных с недостаточным весом, то есть каждый седьмой.
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Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе
Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят опрос жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
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Пушков прокомментировал отказ Климкина участвовать в заседании СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина участвовать в заседании Совета Европы в Хельсинки.
Обновлено вчера в 19:42
Кино
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Порошенко уволил своего заместителя
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Дачные участки в Подмосковье начнут проверять дронами
Над дачами в Московской области начнут летать дроны, которые обследуют земельные участки, после чего эксперты сравнят полученные данные с информацией Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Обновлено вчера в 19:24
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Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о загрязнении трубопровода «Дружба»
Самарский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест трём фигурантам дела о загрязнении трубопровода «Дружба», передаёт ТАСС.
Обновлено 15 мая в 02:36
Энергетика
«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину
Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44