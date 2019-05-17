Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИГазета.Ru 00:11

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ ведомства.
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СМИ: правительство не поддержало введение единого сбора на онлайн-покупки

РИА Новости03:11

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

Газета.Ru00:11

Минкомсвязь не поддержала идею взимать сбор с покупок в зарубежных интернет-магазинах

Парламентская газетавчера в 14:47

Правительство РФ не одобрило единый сбор с покупок в интернете

Московский Комсомолецвчера в 20:07

«Известия»: в кабмине не одобрили единый сбор с покупок в зарубежных интернет-магазинах

ТАССвчера в 19:47

Сбору нет: в кабмине против 20-процентной пошлины на онлайн-покупки

Известиявчера в 17:01

СМИ: В кабмине не поддержали единый сбор с покупок в зарубежных онлайн-магазинах

Life.ruвчера в 20:47
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Политика

Коалиция Рады прекратила свое существование

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что коалиция Верховной Рады прекратила свое существование 17 мая. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:42
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Политика

В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Идлибе

По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Общество

Прощание с Сергеем Доренко началось в столице

В столице прощаются с Сергеем Доренко, умершим на 60-м году жизни. Церемония проходит на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 03:53
Авто

Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России

В классе кроссоверов и внедорожников лучшей моделью в России стал Subaru Outback.
Обновлено в 04:03
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Политика

Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку

Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено вчера в 20:19
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

После жалобы Путину СК проверит неработающие лифты в Пензе

Следственный комитет выяснит, почему супружеская пара ветеранов Великой Отечественной войны оказалась изолирована в собственной квартире в Пензе из-за неработающего лифта.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В Петербурге госпитализировали ребенка после нападения мужчины

Двенадцатилетнего школьника госпитализировали в Санкт-Петербурге после нападения неизвестного мужчины, полиция разыскивает нападавшего, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:08
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Владимир Путин высказался о массовом бегстве жителей из Омска

Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Политика

Трамп анонсировал новый план по миграционной политике

Американский лидер анонсировал новый план по миграционной политике, согласно которому приоритет будет отдаваться высококвалифицированным иммигрантам.
Обновлено вчера в 16:10
Экономика

Две трети российских семей не имеют сбережений

Большинство российских семей (65%) не имеют возможности откладывать деньги, сообщает «Левада-центр» со ссылкой на результаты собственного опроса, проведенного в апреле 2019 года.
Обновлено вчера в 04:07
Политика

Россия ответит на новые санкции США

Россия предпримет ответные шаги в связи с новыми санкциями со стороны США. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Обновлено в 04:03
Здоровье

Ученые: каждый седьмой новорожденный страдает от недостаточного веса

В соответствии с глобальной оценкой веса детей при рождении, опубликованной в четверг, в 2015 году в мире появилось более 20 миллионов новорожденных с недостаточным весом, то есть каждый седьмой.
Обновлено вчера в 09:40
Общество

Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове

Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев выругался матом после аннуляции результатов шоу «Голос. Дети»

Выпускник «Дома-2» не смог сдержать свой гнев даже после того, как сегодня, шестнадцатого мая, было объявлено об аннуляции результатов голосования.
Обновлено вчера в 11:49
Политика

Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе

Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят опрос жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
Обновлено в 04:02
Политика

Пушков прокомментировал отказ Климкина участвовать в заседании СЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина участвовать в заседании Совета Европы в Хельсинки.
Обновлено вчера в 19:42
Кино

Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Политика

Порошенко уволил своего заместителя

Действующий украинский лидер Петр Порошенко уволил с должности заместителя главы своей администрации Константина Елисеева.
Обновлено в 03:09
Общество

Дачные участки в Подмосковье начнут проверять дронами

Над дачами в Московской области начнут летать дроны, которые обследуют земельные участки, после чего эксперты сравнят полученные данные с информацией Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия

Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о загрязнении трубопровода «Дружба»

Самарский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест трём фигурантам дела о загрязнении трубопровода «Дружба», передаёт ТАСС.
Обновлено 15 мая в 02:36
Энергетика

«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину

Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44
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