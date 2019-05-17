Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИГазета.Ru 00:11
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ ведомства.
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Минкомсвязь не поддержала идею взимать сбор с покупок в зарубежных интернет-магазинах
Парламентская газетавчера в 14:47
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Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
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В Москве прощаются с Сергеем Доренко
На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
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Парламентская коалиция на Украине официально распалась
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Обновлено в 07:00
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
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Происшествия
В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест
Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.
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Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Технологии
AliExpress будет доставлять заказы в «Пятерочку» и «Перекресток»
Х5 Retail Group подписала договор с AliExpress о доставке товаров в постаматы и пункты выдачи в своих магазинах.
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Политика
FT назвал Крымский мост удавкой для украинских портов
Как отмечается в материале, Киев и его западные союзники полагают, что Крымский мост, в частности, построили для того, чтобы навязать Украине "экономическое удушье" и парализовать коммерческое судоходство в Азовском море Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено вчера в 09:48
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
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Меру пресечения избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва
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У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»
Неизвестные развернули у резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Чистом переулке в Москве баннер с надписью «Извинись за Екб».
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Общество
Надгробия из Долины Славы нашли на свалке
Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Теннис
Ник Кирьос дисквалифицирован с турнира в Риме
Ник Кирьос во время «Мастерса» в Риме в очередной раз отличился.
Обновлено вчера в 17:15
Наука
Учёные назвали неожиданную опасность приготовленной пищи
Обновлено в 05:29
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров
Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
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Лариса Луппиан пока знакомится с труппой Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, получила предложение стать худруком театра Ленсовета.
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Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
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Происшествия
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Происшествия
Пациентов эвакуировали из-за пожара в больнице в Карелии
По данным РЕН ТВ, загорелась кровля. В связи с этим из больницы эвакуировали 30 человек.
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Стало известно об отмене визита делегации США на секретный российский завод
Контракт между «Роскосмосом» и заводом, который подразумевал выделение на прием специалистов из США около 200 тысяч рублей, был расторгнут.
Обновлено в 05:09
Общество
Снег и минусовую температуру пообещали в Челябинской области синоптики
В предстоящие выходные, 18 и 19 мая, в Челябинской области ожидается похолодание.
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Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян
В первом квартале 2019 года экономят около 69% россиян. Их доля увеличилась на 7 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом.
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Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
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Наука
Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 22:40