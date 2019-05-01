Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИГазета.Ru 00:11

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ ведомства.

Технологии Товары с AliExpress будут доставлять в «Пятёрочку» и «Перекрёсток» Благодаря соглашению, подписанному между дочерними компаниями Х5 Retail Group и AliExpress, россияне смогут забрать свои покупки в постоматах, а также пунктах выдачи заказов в торговых точках сетей, принадлежащих ритейлеру.

Армия и оружие Небензя отверг обвинения в нарушении гуманитарного права в Идлибе Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на внеочередном заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии заявил, что Москва категорически отвергает обвинения западных стран в нарушении гуманитарного права в ходе борьбы с террористами в сирийском Идлибе.

Общество В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.

Происшествия В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».

Политика Транзит российской нефти на Украину приостановлен Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину.

Хоккей Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.

Политика Парламентская коалиция на Украине официально распалась Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.

Энергетика Газпром открыл два новых месторождения с запасами газа на Ямале Российская энергетическая компания ПАО «Газпром» открыла два новых месторождения газа с запасами более 500 миллиардов кубов, передает ТАСС.

Политика СМИ озвучили программу инаугурации Зеленского Новый президент Украины планирует отказаться от светской вечеринки Инаугурация Владимира Зеленского будет разбита на три условных этапа.

Игры Microsoft выпустит Minecraft в дополненной реальности Компания Microsoft в честь десятилетия Minecraft анонсировала новую мобильную игру в дополненной реальности Minecraft Earth.

Музыка Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения» Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава с раздвинутыми ногами повеселила публику Несколько минут назад в Инстаграм Кати появилась серия фотографий, на которых она позирует с раздвинутыми ногами.

Общество На проект «Старшее поколение» выделят 100 млрд рублей — Медведев Если же человек всё-таки не может за собой ухаживать, зависит от посторонней помощи, необходимо обеспечить ему достойный уход.

Авто BMW выпустил седан M5 в юбилейной версии Edition 35 Years Немецкий автопроизводитель BMW выпустит 350 «заряженных седанов» M5 в юбилейной версии Edition 35 Years.

Кино Провальный восьмой сезон «Игры престолов» потребовали переснять Уровень недовольства сюжетом заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" дошел до максимума.

Здоровье Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.