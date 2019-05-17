Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИГазета.Ru 00:11

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ ведомства.
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Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

Газета.Ru00:11

В правительстве не поддержали введение сбора с покупок в зарубежных интернет-магазинах

Коммерсантъ04:21

СМИ: правительство не поддержало введение единого сбора на онлайн-покупки

РИА Новости03:11

Пошлин на покупки в зарубежных интернет-магазинах не будет

Комсомольская правда09:17

Правительство РФ не одобрило единый сбор с покупок в интернете

Московский Комсомолецвчера в 20:07

«Известия»: в кабмине не одобрили единый сбор с покупок в зарубежных интернет-магазинах

ТАССвчера в 19:47

Сбору нет: в кабмине против 20-процентной пошлины на онлайн-покупки

Известиявчера в 17:01
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