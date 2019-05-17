Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИГазета.Ru 00:11

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ ведомства.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали 21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов "Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран", - говорится в сообщении.

Политика Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.

Происшествия Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.

Авто BMW M5 получил юбилейную версию M5 Edition 35 Years В честь 35-летнего юбилея модели BMW M5 немецкий автопроизводитель анонсировал выход эксклюзивной, лимитированной версии модели, отделанной золотом.

Общество ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.

Происшествия Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.

Политика Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Футбол Касильяс объявит о завершении карьеры Пинту да Кошта хотел бы сохранить Касильяса в структуре клуба, скорее всего, переговоры с испанцем пройдут по окончанию сезона.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.

Происшествия Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.

Транспорт Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.

Экономика АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".

Шоу-бизнес Опубликовано свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл СМИ узнали тайну, которую долгое время скрывали принц Гарри и Меган Маркл: благодаря публикации в сети свидетельства о рождении их сына стало известно, где родился молодой лорд Маунтбеттен-Виндзор.

Политика В Австрии оппозиция потребовала отставки вице-канцлера и новых выборов в парламент Оппозиционные партии Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) потребовали отправить в отставку вице-канцлера, министра по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе и провести новые парламентские выборы.

Спорт Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.

Армия и оружие Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.

Происшествия МАК расшифровал «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево SSJ100 В свою очередь, по данным газеты «Коммерсантъ», во время посадки пилоты резко увеличили скорость и перевели самолет в режим пикирования.

Транспорт Свыше 40 км дорог отремонтируют в Воскресенске в этом году В 2019 году на территории городского округа Воскресенск планируют отремонтировать более 40 километров региональных, межмуниципальных автодорог и дорог местного значения, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Авто Продажи автомобилей Lada выросли в Европе В целом европейский рынок новых машин в апреле сократился на 0,4% и составил 1,3 миллиона транспортных средств.

Политика Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.

Транспорт ЦОДД предупредил о «дачных» пробках из Москвы в область Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) напомнил, что пятница в весенне-летний сезон традиционно является днем выезда на дачу.