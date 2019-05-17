Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИГазета.Ru 00:11
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ ведомства.
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СМИ: В кабмине не поддержали единый сбор с покупок в зарубежных онлайн-магазинах
Life.ruвчера в 20:47
Минкомсвязь не поддержала идею взимать сбор с покупок в зарубежных интернет-магазинах
Парламентская газетавчера в 14:47
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