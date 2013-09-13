Правительство одобрило законопроект, позволяющий выращивать на территории РФ наркосодержащие растения для изготовления обезболивающих лекарств. Это позволит организовать производства полного цикла на территории России.

с чего всё началось

Мы согласовали поправки в закон об обращении наркотических и психотропных веществ в части предоставления права государственным предприятиям не только производить субстанцию и готовые лекарственные формы, но и выращивать наркосодержащие растения для обеспечения лекарственной безопасности в стране.

Правительство одобрило законопроект, устанавливающий порядок выращивания на территории России наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.

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