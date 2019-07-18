Экономика
Кабмин одобрил строительство СПГ-терминала в Мурманской областиИзвестия 04:44
Согласно документу, в схему включено строительство терминала по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) в бухте Ура в Мурманской области. Мощность терминала составит почти 20,9 млн т в год. Правительство России утвердило план по строительству СПГ-терминала в Мурманске в конце апреля.
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Ущерб «Аэрофлоту» от угона самолета в Югре превысил 2 млн рублей
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Реальные доходы россиян снова упали
Реальные доходы россиян в первом полугодии 2019 года упали на 1,3%, отчитался Росстат.
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МИД Ирана осудил убийство турецкого дипломата в Эрбиле
"Терроризм нанес огромный урон странам Ближнего Востока, и мы решительно осуждаем это вооруженное нападение на турецких дипломатов", - говорится в распространенном в среду телеканалом Al-Mayadeen заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана Аббаса Мусави.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
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Corvette C5 представлен в юбилейной версии
Последняя юбилейная версия в 2001 году вышла тиражом в количестве 200 экземпляров.
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Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства
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«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
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В Черном море началась экспедиция по поиску затонувших кораблей СССР
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Российские акции дешевеют с начала июля. Вот 10 рекордсменов снижения
Акции ЛСР в начале июля упали на 23%. Второе место по глубине проседания заняли привилегированные ценные бумаги «Сургутнефтегаза».
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Польский фермер подрался с украинскими мигрантами
Обновлено в 03:16
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Голая туристка спрыгнула с 45-метрового моста в Португалии
Обновлено вчера в 20:11
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Психолог Брага рассказала о связи подавленных эмоций с заболеваниями
Перинатальный психолог Наталья Брага заявила о том, что от эмоционального фона очень сильно зависит физическое состояние человека.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
В офисе Зеленского заявили, что им не нужен Медведчук
Первый помощник украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что в администрации президента не нуждаются в Викторе Медведчуке и пытаются всячески от него отстраниться.
Обновлено в 03:52
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Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
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«Транснефть» начала прокачку нефти на Антипинский НПЗ
"Транснефть" начала прокачку нефти на Антипинский нефтеперерабатывающий завод, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
Обновлено в 03:40
Наука
Компания Илона Маска разрабатывает киберимпланты для мозга
На днях в Калифорнийской академии наук прошла презентация, на которой компания Илона Маска под названием Neuralink рассказала, что в ближайшее время планирует начать испытания технологий по считыванию мыслей людей.
Обновлено вчера в 05:32
Политика
В Госдуме оценили условие Зеленского для диалога с Россией
Ранее Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией.
Обновлено в 02:40
Футбол
«Верона» хочет подписать хавбека сборной Сербии Дарко Лазовича
Полузащитник Дарко Лазович может стать игроком «Вероны».
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Обновлено в 03:55
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Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
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Продажи УАЗа в июне вернулись к росту
После резкого майского падения (-32%) в июне продажи новых автомобилей марки «УАЗ» в России показали небольшой рост.
Обновлено в 02:01
Политика
В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы
МИД РФ взаимодействует с Минфином по поводу возвращения из казначейства денег, предназначенных для выплаты взноса в ПАСЕ за период 2017-2018 годы, готовятся соответствующие документы, но это процесс небыстрый, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел России Андрей Келин.
Обновлено в 03:12