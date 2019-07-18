Согласно документу, в схему включено строительство терминала по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) в бухте Ура в Мурманской области. Мощность терминала составит почти 20,9 млн т в год. Правительство России утвердило план по строительству СПГ-терминала в Мурманске в конце апреля.

Политика Кремль назвал первый шаг в диалоге с Киевом Освобождение руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом нормализации отношений Москвы и Киева.

Происшествия 12 израильтян арестовали на Кипре по делу о групповом изнасиловании туристки Двенадцать израильских туристов арестовали на популярном курорте Айя-Напа на Кипре по подозрению в групповом изнасиловании туристки из Великобритании, сообщает телеканал Sky News в четверг.

Политика Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.

Интернет Основатель FaceApp заверил в безопасности приложения Приложение FaceApp не передаёт данные пользователей третьим лицам, заявил Forbes создатель приложения Ярослав Гончаров.

Футбол Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Экономика Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.

Происшествия Артему Милушкину предъявлено новое обвинение Напомним, в начале года Лию и Артема Милушкиных обвинили в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере на территории региона.

Политика МИД Украины ответил на решение России по Донбассу Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.

Политика В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Политика Зеленский назвал поведение Парубия преступным бездействием Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов преступным бездействием.

Политика Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.

Авто Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 поступил в продажу Брутальный российский внедорожник Апал-21541 «Сталкер», построенный на базе Lada 4x4, появился в продаже у одного из дилеров Lada в Тольятти.

Армия и оружие Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе «Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Политика Twitter удалил нецензурный твит, оскорбляющий народ России Twitter по требованию Роскомнадзора удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России.

Общество Депутат Павел Валенчук забрал заявление из полиции Народного избранника оскорбила шутка во Вконтакте о его внешности. Депутат Павел Валенчук забрал из полиции свое заявление.

Происшествия Появилось видео смертельной аварии на Московской В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.

Экономика Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек.

Политика Госдума приняла закон о шпионских гаджетах Госдума приняла пакет законопроектов, которыми уточняется понятие «спецсредств» из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже.

Энергетика Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти «Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлорорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Шоу-бизнес Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.

Происшествия Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия» Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.

Авто В России стартует производство купе-кроссовера Renault Arkana В четверг, 18 июля, на столичном производстве концерна Renault стартует серийная сборка нового купеобразного паркетника под именем Arkana.

Экономика Росстат: доходы россиян продолжают падать Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом полугодии 2019 года сократились на 1,3%. Такие выводы следуют из официальных данных, представленных Росстатом.

Политика Зеленский устроил скандал с директором аэропорта Николаева Президент Украины Владимир Зеленский устроил разговор на повышенных тонах с директором аэропорта в Николаеве Федором Барной.