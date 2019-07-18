Экономика

Кабмин одобрил строительство СПГ-терминала в Мурманской областиИзвестия 04:44

Согласно документу, в схему включено строительство терминала по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) в бухте Ура в Мурманской области. Мощность терминала составит почти 20,9 млн т в год. Правительство России утвердило план по строительству СПГ-терминала в Мурманске в конце апреля.
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Правительство одобрило строительство СПГ-терминала «Новатэка» в Мурманске

ТАСС05:08

Правительством России одобрено строительство терминала СПГ в Мурманской области

Невские Новости06:58

Власти одобрили строительство СПГ-терминала «НОВАТЭКа» в Мурманской области

Вести.Финанс06:26

Правительство одобрило строительство СПГ-терминала в губе Ура

Би-порт05:35

Дмитрий Медведев одобрил строительство СПГ-терминала в Мурманской области

Вечерний Мурманск07:46

Кабмин одобрил строительство СПГ-терминала «НОВАТЭКа» в Мурманской области

Finam.Ru04:45

Кабмин одобрил строительство СПГ-терминала в Мурманской области

Известия04:44
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Происшествия

Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

Обновлено в 07:12
Происшествия

Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото

Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
Обновлено в 04:48
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МВД объяснило, за что нужно наказывать за неуважение к власти

Министерство внутренних дел объяснило, в каких случаях необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
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В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта

В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
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Путин и Лукашенко прервут молчанку в скиту на Валааме

С 2016 года президент начал приезжать на Валаам в одно и то же время - 11 июля, когда в монастыре отмечают день святых основателей Сергия и Германа.
Обновлено 16 июля в 10:06
Транспорт

На Крымском мосту завершена укладка рельсов

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
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Политика

СБУ арестовала водителя «Бука» по делу о крушении МН17

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали водителя автотягача, якобы перевозившего ЗРК "Бук", из которого, по мнению Киева, сбили "Боинг 777" над Донецком в 2014-м.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

В Киеве прокомментировали новое соглашение о перемирии в Донбассе

Договоренность о перемирии в Донбассе с 21 июля впервые предусматривает полный запрет на открытие огня, персональную ответственность и публичное заявление сторон о прекращении огня, сообщил представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.
Обновлено в 06:55
Политика

Команда Зеленского пообещала добиться переговоров с Путиным

Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена добиваться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

ЕСПЧ лишил соратников Саакашвили прав на «Рустави 2»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение отменить приостановку исполнения решения грузинского Верховного суда по искам телекомпании "Рустави 2" и ее владельцев против Грузии.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Роспотребнадзор выявил источник заражения в крымском лагере

В крымском детском оздоровительном лагере "Лучистый", из которого с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 57 человек, в том числе 52 ребенка из Татарстана, работники столовой были носителями норовирусной инфекции.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставить Турции Су-35

Обновлено в 06:31
Политика

В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера

Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Общество

Опубликован рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob представили рейтинг вузов России, выпускники которых получают наибольшую зарплату в юридической сфере.
Обновлено в 05:08
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Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Политика

Европарламент призвал Россию отпустить украинских моряков

Европарламент призвал власти РФ без промедлений и каких-либо условий отпустить задержанных граждан Украины, в том числе 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе ЕП.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Омбудсмен рассказала о содержании детей, усыновленных двумя мужчинами

У сотрудников органов опеки не было сомнений в том, что дети, усыновленные в Москве двумя мужчинами, получали все необходимое и хорошо учились, в их воспитании принимали участие бабушка и няня, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:46
Финансы

Официальный курс евро вырос до 70,61 рубля

Официальный курс евро на пятницу вырос на 5,15 копейки - до 70,6068 рубля, курс доллара снизился на 11,65 копейки - до 62,8286 рубля, следует из данных Банка России.
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Политика

Кремль назвал первый шаг в диалоге с Киевом

Освобождение руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом нормализации отношений Москвы и Киева.
Обновлено в 06:58
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Валерий Карпин: Никогда бы не пошел тренировать ЦСКА

После ухода из Спартака Карпин возглавил испанскую Мальорку, а также работал с Армавиром.
Обновлено в 06:16
Наука

В Новой Зеландии нашли новый вид альбатроса эпохи плиоцена

Палеонтологи описали новый род и вид альбатросов, обитавший 3-3,4 миллиона лет назад в Новой Зеландии, говорится в International Journal of Avian Science.
Обновлено в 04:32
Политика

Депутаты предложили ограничить выезд за рубеж бывшим сотрудникам ФСБ

В Госдуме рассмотрят инициативу об ограничении выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ.
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В Минздраве заступились за пальмовое масло

Диетолог отметил, что из-за своего жирнокислотного состава очищенное пальмовое масло используется в том числе для производства молока для детского питания, хотя иногда производитель об этом не упоминает.
Обновлено в 05:00
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

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Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева

Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Игры

Игра Sky от разработчиков Journey вышла на iOS

Игра называется Sky: Children of the Light, и ее впервые показали миру два года назад во время демонстрации Apple TV 4K.
Обновлено в 05:02
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В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения

Обновлено в 04:33
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В Камбодже обнаружили 1600 тонн контрабандного мусора из США и Канады

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Мурманская область
Область в России
Субъект Российской Федерации, расположена на северо-западе России, образована 28 мая 1938 года. На юге граничит с Карелией, на западе - с Финляндией, на северо-западе - с Норвегией.
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