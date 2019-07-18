Экономика
Кабмин одобрил строительство СПГ-терминала в Мурманской областиИзвестия 04:44
Согласно документу, в схему включено строительство терминала по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) в бухте Ура в Мурманской области. Мощность терминала составит почти 20,9 млн т в год. Правительство России утвердило план по строительству СПГ-терминала в Мурманске в конце апреля.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:20, Вашингтон
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