Экономика

Кабмин одобрил строительство СПГ-терминала в Мурманской областиИзвестия 04:44

Согласно документу, в схему включено строительство терминала по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) в бухте Ура в Мурманской области. Мощность терминала составит почти 20,9 млн т в год. Правительство России утвердило план по строительству СПГ-терминала в Мурманске в конце апреля.
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Проект терминала «Новатэка» включен в схему территориального планирования

Северпост10:11

Дмитрий Медведев одобрил строительство СПГ-терминала в Мурманской области

Вечерний Мурманск07:46

Кабмин одобрил строительство СПГ-терминала «НОВАТЭКа» в Мурманской области

Finam.Ru04:45

Правительство одобрило строительство СПГ-терминала в губе Ура

Би-порт05:35

Правительство одобрило строительство СПГ-терминала «Новатэка» в Мурманске

ТАСС05:08

Власти одобрили строительство СПГ-терминала «НОВАТЭКа» в Мурманской области

Вести.Финанс06:26

Кабмин одобрил строительство СПГ-терминала в Мурманской области

Известия04:44
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:20, Вашингтон
Экономика

Россия рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток — 2» осенью

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Радикальный пересмотр заявленной в концепции цели снизить распространение курения среди взрослого населения к 2035 году с 5% до 21% показывает, что исключительно запретительный и ограничительный подход к решению этой проблемы себя исчерпывает, считает вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко.
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Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса

Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
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МВД проверяет самолет с баскетбольной сборной Сербии на наличие бомбы

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Путин рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе

Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями ЛНР и ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
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BlaBlaCar проверяет данные о поездке в кабине поезда до Москвы

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сервиса, в данный момент BlaBlaCar проверяет информацию о поездке, которая якобы была осуществлена.
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Роспотребнадзор назвал источник инфекции в детском лагере в Крыму

Источником инфекции в детском лагере «Лучистый» в Крыму оказались сотрудники столовой.
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