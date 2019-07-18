Экономика

Кабмин одобрил строительство СПГ-терминала в Мурманской областиИзвестия 04:44

2 фото
Согласно документу, в схему включено строительство терминала по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) в бухте Ура в Мурманской области. Мощность терминала составит почти 20,9 млн т в год. Правительство России утвердило план по строительству СПГ-терминала в Мурманске в конце апреля.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Правительство одобрило строительство СПГ-терминала в губе Ура

Би-порт05:35

Правительство одобрило строительство СПГ-терминала «Новатэка» в Мурманске

ТАСС05:08

Кабмин одобрил строительство СПГ-терминала «НОВАТЭКа» в Мурманской области

Finam.Ru04:45

Кабмин одобрил строительство СПГ-терминала в Мурманской области

Известия04:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:48, Вашингтон
Кино

Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров

Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Футбол

«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России

Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу

"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:50
Политика

В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Общество

Холодное лето отразилось на покупках россиян

Непогода и продукты Традиционно на летний период (т.е. май – август) приходится более 50% годового оборота мороженого и почти половина продаж безалкогольных напитков, но с конца июня спрос на эту продукцию в магазинах "Пятерочка" немного снизился в связи с похолоданием и высокой базой прошлого, более теплого лета, говорит представитель владельца сети X5 Retail Group.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Экономика

Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла

Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля.
Обновлено вчера в 16:32
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

США могут направить на базу в Саудовской Аравии 500 военнослужащих

Обновлено вчера в 22:35
Футбол

Карпин заявил о готовности возглавить «Зенит»

Будучи футболистом, Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1994 год. Также он тренировал красно-белых и брал с этой командой серебро РПЛ.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В пансионате для престарелых в Свердловской области произошел пожар

Пожар произошел в пансионате для престарелых в Красноуфимске Свердловской области, постояльцы были эвакуированы, пострадавших нет, сообщили в четверг журналистам в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье

Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
Обновлено в 01:19
Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика

В России резко выросло производство и потребление устриц

Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
Обновлено в 00:32
Кино

Премьера фильма от Disney «Король Лев» скоро выходит на экраны России

На экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney "Король Лев", передает nevnov. ru. Картина уже давно обсуждается в Сети.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Появилось видео смертельной аварии на Московской

В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.
Обновлено в 03:49
Музыка

Первый российско-британский оркестр представили в Лондоне

Дирижер московского театра «Новая опера» Ян Латам-Кёниг сообщил в Лондоне о создании первого в истории российско-британского оркестра.
Обновлено вчера в 21:50
Политика

В Госдуме оценили условие Зеленского для диалога с Россией

Ранее Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Россиянке грозит тюрьма за лекарство от судорог для сына

Женщина заказала за рубежом незарегистрированный в России препарат Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава 17 июля в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщила о задержании москвички Елены Боголюбовой, которая заказала через интернет за рубежом лекарство от судорог для сына по совету врача.
Обновлено вчера в 23:31
Кино

Актер Валерий Афанасьев госпитализирован в Москве

Обновлено в 05:32
Общество

Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию

По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.
Обновлено в 03:55
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Ранее ряд СМИ сообщили, что 20-летнюю девушку, которая пыталась скрыться в женском кризисном центре "Китеж" в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.
Обновлено вчера в 15:55
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Политика

Песков ответил на вопрос о личной встрече Путина и Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока речи о личной встрече лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не идет.
Обновлено в 05:35
Политика

МИД России об отзыве Киевом наблюдателей ПАСЕ: назло маме отморожу уши

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин назвал нелепым решение Украины отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду после восстановления полномочий российской делегации.
Обновлено в 04:41
Политика

Польский фермер подрался с украинскими мигрантами

Обновлено в 03:16
Энергетика

«Транснефть» начала прокачку нефти на Антипинский НПЗ

"Транснефть" начала прокачку нефти на Антипинский нефтеперерабатывающий завод, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
Обновлено в 03:40
Политика

Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»

Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Авто

В России запустили серийное производство кроссовера Renault Arkana

В России 18 июля стартовало серийное производство купе-кроссовера Renault Arkana.
Обновлено в 03:53
ещё по теме
Мурманская область
Область в России
Субъект Российской Федерации, расположена на северо-западе России, образована 28 мая 1938 года. На юге граничит с Карелией, на западе - с Финляндией, на северо-западе - с Норвегией.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Новатэк
Российская компания
Российская газовая компания, основанная в Новокуйбышевске Самарской области в 1994 году, по состоянию на середину 2010-х годов - второй по объёмам добычи производитель природного газа в России. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Новатэк». Штаб-квартира - в городе Тарко-Сале. Основатель, председатель правления и крупнейший акционер - Леонид Михельсон.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное