Экономика
В правительстве одобрили снижение налога на добычу редких металлов
В правительстве одобрили снижение налога на добычу редких металловРБК00:03
Правительство в четверг, 29 ноября, одобрило законопроект о снижении с 8 до 4,8% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для руд редких металлов.
РБК00:03
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Кабмин одобрил законопроект о снижении ставки НДПИ на добычу редких металлов
Парламентская газетавчера в 05:41
Кабмин РФ рассмотрит снижение ставки НДПИ на добычу редких металлов до 4,8% с 8%
ПРАЙМ28 ноября в 16:25
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 01:31, Ашберн
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Обновлено в 00:48
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Французский суд арестовал апартаменты Кехмана на Лазурном берегу
Суд французского города Грас 26 ноября арестовал расположенные на одном из самых известных курортов Лазурного берега апартаменты художественного руководителя Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:38
Экономика
Агрохолдинг «Степь» купил крупнейшего в России сахарного трейдера
Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») купил крупнейшего в России сахарного трейдера — ростовскую компанию «Инвестпром-опта».
Обновлено вчера в 21:14
Экономика
У «Газпрома» выдался трубный вечер
Вопрос обсуждался в Минпромторге, по итогам «Газпрому» предложено внедрить алгоритм конкурсных закупок ТБД на основе стандарта, разработанного министерством и ФАС.
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Энергетика
Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС
«Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.
Обновлено вчера в 14:01
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Обновлено в 01:17
Экономика
Строительство Северного широтного хода может затянуться
Чтобы реализовать давно задуманный мегапроект – построить железную дорогу Северный широтный ход (Обская – Салехард – Надым стоимостью 130,5 млрд руб.) на Ямале, государство и инвесторы в октябре подписали концессионное соглашение.
Обновлено в 01:04