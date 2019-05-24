Кабмин одобрил проект об исполнении бюджета ПФР за 2018 годПарламентская газета 24 мая в 09:47

Правительство России одобрило законопроекты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) за 2018 год. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Кабмин одобрил проект об исполнении бюджета ПФР за 2018 год

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