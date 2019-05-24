Экономика
Кабмин одобрил проект об исполнении бюджета ПФР за 2018 годПарламентская газета 24 мая в 09:47
Правительство России одобрило законопроекты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) за 2018 год. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Заседание Правительства России, 23 мая 2019 года: вступительное слово Дмитрия Медведева
Глас Народа23 мая в 08:21
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Политика
В Хакасии глава района напал на корреспондента канала «Россия 24»
Глава Ширинского района Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» во время интервью.
Обновлено в 17:19
Гаджеты
Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
Обновлено в 03:47
Здоровье
Медики рассказали, как определить ранние признаки деменции
Специалисты рассказали о пяти ранних признаках заболевания, на которые нужно чаще обращать внимание.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона-флагмана Redmi K20 Pro
Обновлено в 14:02
Хоккей
Александр Овечкин: «Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой»
Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма подрался со своей девушкой в Каннах
Ранее News.ru писал, что знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм на полгода стал пешеходом.
Обновлено в 08:42
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
В Европарламенте дали прогноз по распределению мест по итогам выборов
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, явка на выборы в Европарламент по всем 27 странам Европейского союза составляет 51%.
Обновлено в 15:21
Футбол
«Руководителю не должны. Руководитель должен». Пламенная речь Адиева про «Анжи»
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после поражения от "Урала" (0:2) в матче 30-го тура чемпионата России очень эмоционально подвел итоги сезона.
Обновлено в 16:43
Политика
Экзитпол: партия «Лига» лидирует на выборах в Европарламент в Италии
Правая партия «Лига» лидирует на выборах в Европарламент в Италии. Об этом информирует AFP со ссылкой на данные экзитполов.
Обновлено в 17:26
Теннис
Потапова обыграла Кербер на старте «Ролан Гаррос»
Обновлено в 06:50
Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителя F-16, замаскированного под Су-57
Американские военные опубликовали видеозапись полета самолета F-16C, замаскированного под истребитель пятого поколения Су-57 ВКС РФ.
Обновлено в 10:34
Здоровье
Медики назвали признаки опасных заболеваний у женщин
Обновлено в 14:37
Культура
Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.
Обновлено вчера в 19:29
Футбол
Маурисио Перейра попрощался с «Краснодаром»
Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра после матча 30-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) сказал прощальные слова в адрес клуба.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева
Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.
Обновлено в 15:03
Авто
Плотник из Перу построил деревянный VW Beetle в подарок дочери
Бьенвенидо Ортега, плотник из Перу, построил полностью деревянный кузов для модели Volkswagen Beetle и планирует совершить на нем путешествие до Нью-Йорка, где он подарит уникальную машину своей дочери.
Обновлено в 04:03
Политика
Иудеев предупредили об опасности ношения кипы в Германии
Иудеев предупредили, что они рискуют, когда выходят на улицу в традиционном мужском головном уборе – кипе.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Сын миллиардера опубликовал первое фото с Катей Жужей
В начале мая стало известно о том, что бывшая ведущая проекта «ДОМ-2» вышла замуж за сына миллиардера Артема Маркелова.
Обновлено в 15:00
Политика
Ципрас объявил о проведении в Греции досрочных парламентских выборов
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в воскресенье о проведении в стране досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 17:19
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»
В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Два человека погибли при крушении самолета в Болгарии
Обновлено в 10:06