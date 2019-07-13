Экономика
В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходомКарелинформ 13 июля в 05:28
Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Отмечается, что речь идет о пособиях на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет.
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Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
РИА Новости13 июля в 04:01
Правительство утвердило законопроект об увеличении декретных выплат
Московский Комсомолец13 июля в 03:59
Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом
Коммерсантъ13 июля в 06:03
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:33, Вашингтон
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