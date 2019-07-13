Экономика

Кабмин одобрил повышение выплат на детейBFM.ru вчера в 23:41

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
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Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъвчера в 06:03

Правительство утвердило законопроект об увеличении декретных выплат

Московский Комсомолецвчера в 03:59

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума

ТАССвчера в 04:54

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

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Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

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Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВвчера в 03:24
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Космос

В NASA показали снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса

Обновлено вчера в 21:29
Футбол

Триппьер может перейти в «Баварию»

Как сообщает Sky Sports, "Бавария" проявляет интерес к 28-летнему англичанину.
Обновлено вчера в 21:49
Общество

В Иркутской области с подтопленных территорий вывезли 140 тыс. кубометров мусора

Свыше 140 кубометров мусора вывезли с пострадавших от паводка территорий Иркутской области, сообщил журналистам губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 00:47
Авто

Названы 10 самых популярных иномарок в РФ

Ранее аналитики сообщали, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Теперь агентство «Автостат» подготовило список из 10 самых популярных моделей, возглавляет который, как и прежде, Kia Rio — за 6 месяцев россияне приобрели 47,4 тыс. экземпляров модели, что на 8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.
Обновлено вчера в 10:12
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено вчера в 13:00
Теннис

Мужская пара из Колумбии впервые выиграла Уимблдон

Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

В Дегтярске пенсионер хотел установить памятную табличку Никсону

Накануне в городе Дегтярск Свердловской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который хотел установить памятную табличку 37 президенту США Ричарду Никсону, в прошлом посещавшему этот город.
Обновлено в 00:09
Общество

Ураган «Барри» обрушился на Луизиану

Ураган «Барри» обрушился на берег Луизианы (США). Об этом информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Обновлено вчера в 15:24
Баскетбол

Теодосич стал игроком «Виртуса»

Разыгрывающий защитник Милош Теодосич стал игроком "Виртуса". 32-летний серб подписал трехлетний контракт.
Обновлено вчера в 19:24
Шоу-бизнес

Кристина Асмус изнуряет себя диетами и голодовками

Чтобы выглядеть достойно Кристина Асмус изнуряет себя «адскими» диетами и голодовками, поскольку принимает себя только очень худой.
Обновлено вчера в 23:32
Здоровье

Ученые назвали новые болезни, которые передаются клещами

Ведущий микробиолог США Джером Годдорд перечислил страшные болезни, которые могут передаваться через укусы клещей.
Обновлено вчера в 06:22
Политика

В Великобритании установили источник утечки телеграмм бывшего посла в США

В Великобритании установили личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм бывшего посла этой страны в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Иран пообещал экспортировать нефть при любых обстоятельствах

Иран продолжит экспортировать нефть в любых обстоятельствах, заявил глава МИД этой страны Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с британским коллегой.
Обновлено вчера в 17:12
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол

Михайлович сообщил, что болен лейкемией

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
Обновлено вчера в 11:19
Наука

Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина

Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено вчера в 08:07
Общество

В Петербурге умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт и драматург Виктор Соснора скончался в Санкт-Петербурге на 84 году жизни.
Обновлено вчера в 11:24
Футбол

Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено вчера в 04:31
Авто

Обновленный Renault Sandero 2020

Обновлено вчера в 03:55
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено 12 июля в 08:03
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину

Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Происшествия

В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов

Обновлено вчера в 22:29
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Финансы

Рубль снова признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

Журнал The Economist опубликовал "индекс бигмака", согласно которому российский рубль снова признан самой недооцененной валютой в мире.
Обновлено в 00:01
Здоровье

Назван лучший фрукт для похудения летом

Груша является лучшим летним фруктом, способствующим похудению, пишет «Инфореактор» со ссылкой на диетологов.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено 12 июля в 07:48
Кино

Умерла звезда фильмов «Звездный путь» Стефани Низник

Американская актриса Стефани Низник, сыгравшая роль Перим в серии фильмов «Звездный путь», скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 19:01
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