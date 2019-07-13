Экономика
В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходомКарелинформ вчера в 05:28
Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Отмечается, что речь идет о пособиях на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет.
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Музыка
Валерий Леонтьев выступил с последним концертом
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
В Приангарье число госпитализированных после наводнения выросло до 647
Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:52
Спорт
Синхронистки Ромашина и Колесниченко завоевали золото на ЧМ
Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина и чемпионка Игр-2012 Светлана Колесниченко заняли первое место на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу в Южной Корее.
Обновлено в 07:26
Политика
Грузинский оппозиционный депутат прилетел в Москву
Депутат грузинской оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломия прибыл в Москву.
Обновлено в 07:03
Политика
Huawei массово уволит сотрудников в США
Китайский производитель смартфонов Huawei произведет массовые сокращения в дочерней фирме Futurewei, которая базируется в США.
Обновлено в 07:08
Футбол
ЦСКА рассчитывает приобрести форварда «Ливерпуля»
Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи.
Обновлено в 08:24
Культура
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Политика
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Ранее у мэрии собравшиеся договорились вновь выйти на акцию с требованием регистрации оппозиционных кандидатов.
Обновлено в 09:01
Политика
В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Футбол
Воронежский футбольный арбитр рассудил «Спартак» и «Сочи»
Воронежский футбольный судья Владимир Москалев обслужил в роли главного арбитра матч первого тура Премьер-лиги сезона -2019/2020 «Спартак» – «Сочи».
Обновлено в 04:32
Спорт
Российские волейболисты обыграли Польшу и вышли в финал Лиги наций
В финале Лиги наций, который состоится в ночь на 15 июля, российские спортсмены встретятся с победителем матча между командами США и Бразилии.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Один кандидат в депутаты рады обвинил другого в покушении на убийство
Кандидат в депутаты Верховной рады Украины Назарий Чепко заявил о ранении ножом в грудь.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
Обновлено в 07:14
Футбол
На матче «Зенита» с «Тамбовом» ожидают до 45 тысяч зрителей
По информации официального сайта питерского клуба, на матче ожидается до 45 тысячи зрителей.
Обновлено в 06:43
Общество
Погода в России: Лето вернется в центральную Россию
Синоптики рассказали, когда в центральную Россию вернется лето.
Обновлено в 08:55
Политика
ЦИК Украины показал лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера
На выборы Дарт Вейдер идет по одесскому одномандатному избирательному округу № 135. О своем выдвижении в Раду Дарт Вейдер объявил 26 июня.
Обновлено в 08:35
Кино
Умерла актриса из «Стартрека» Стефани Низник
Обновлено в 03:49
Общество
Жан-Поль Бельмондо и Жан-Мишель Жарр получили орден Почетного легиона
Жан-Мишель Жарр, который прославился на весь мир своими композициями в жанре электронной музыки, стал командором ордена, а балерина и хореограф Мари-Клод Петрагалла получила звание офицера.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Жители Алтайского края жалуются на смог и химический привкус
14 июля Алтайский край накрыло смогом. Жители региона жалуются на туман и химический привкус.
Обновлено в 05:21
Политика
США введут санкции против Турции из-за покупки С-400
Напомним, Россия уже начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, несмотря на то, что США была против такого решения и угрожала ввести против Турции санкции за приобретение российского вооружения.
Обновлено в 08:25