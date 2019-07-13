Экономика
Кабмин одобрил повышение выплат на детейBFM.ru вчера в 23:41
Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
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Наука
Японские ученые назвали неожиданную причину ожирения
Специалисты из Центра интеграционных наук, который находится в Японии, провели исследование на мышах и выявили ещё одну ключевую причину ожирения.
Обновлено вчера в 18:15
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Обновлено вчера в 16:23
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
Обновлено в 00:15
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Наука
Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина
Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Кино
Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник
Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:20
Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.
Обновлено вчера в 06:01
Политика
Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus
Обновлено в 01:15
Наука
Ученые объяснили, почему люди иной расы кажутся нам «на одно лицо»
Обновлено 12 июля в 02:04
Происшествия
В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов
Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Завод по переработке резины загорелся в Кузбассе
В субботу, 13 июля, в Калтане загорелся цех по переработке автомобильных шин, находящийся вблизи железнодорожных путей.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено вчера в 22:24
Игры
В Steam появится набор эмуляторов старых консолей Nintendo и Sony
В Steam добавят платформу для запуска игр, выпущенных для старых консолей от Nintendo, Sony и других компаний.
Обновлено вчера в 16:33
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Times: личность ответственного за утечку депеш посла Великобритании в США установлена
Британская полиция установила личность ответственного за утечку в прессу дипломатических документов, в которых британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок критиковал действующего президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Более 600 тысяч человек выразили желание штурмовать «Зону 51»
Штурм американской военной базы «Зона 51» поддержали более 600 тысяч человек, верящих в НЛО. Об этом организаторы сообщили в Facebook.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
Пожар в цехе по производству сои под Краснодаром ликвидирован
Ранее сообщалось, что площадь пожара в цехе по производству сои в посёлке Белозёрном увеличилась до 1,2 тыс. кв. м. В конце января Nation News передавал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Риз Уизерспун обвинили в использовании фотошопа
Актрису Риз Уизерспун заподозрили в использовании фотошопа для улучшения своей внешности на фотографиях.
Обновлено в 01:51
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко, а также задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
ЦИК Украины впервые в истории обнародовала фото кандидатов-мажоритарщиков: теперь можно увидеть, кто борется за кресло в Раде
Впервые в истории Украины Центральная избирательная комиссия обнародовала фото всех кандидатов в депутаты, которые баллотируются в мажоритарных округах.
Обновлено в 02:20
Футбол
Неймар назвал победу над «ПСЖ» лучшим моментом в карьере
Нападающий ПСЖ Неймар назвал самый памятный момент в своей карьере.
Обновлено вчера в 18:34
Футбол
Александр Бубнов: «„Спартак“ не играет в оформленную игру, больше импровизирует»
В первом тайме «Спартак» тяжело играл в атаке. Во втором подопечные Кононова задавили «Сочи».
Обновлено вчера в 14:37
Здоровье
В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом
Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено вчера в 10:00