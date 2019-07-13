Экономика
Кабмин одобрил повышение выплат на детейBFM.ru вчера в 23:41
Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
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Правительство утвердило законопроект об увеличении декретных выплат
Московский Комсомолецвчера в 03:59
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
ГП нашла нарушения сроков выплат пострадавшим от паводка под Иркутском
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Подача электроэнергии в Нью-Йорке полностью восстановлена
Подача электроэнергии после массового блэкаута полностью восстановлена в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:38
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 июля
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 14 июля. Данные размещены на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 00:00
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено 12 июля в 07:48
Политика
В Великобритании установили источник утечки телеграмм бывшего посла в США
В Великобритании установили личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм бывшего посла этой страны в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Завод по переработке резины загорелся в Кузбассе
В субботу, 13 июля, в Калтане загорелся цех по переработке автомобильных шин, находящийся вблизи железнодорожных путей.
Обновлено вчера в 09:35
Кино
Компания Apple представит сериал-конкурент «Игры престолов»
В компании Apple решили создать конкурента культового сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Политика
Независимые кандидаты в Мосгордуму собираются провести сегодня встречу с избирателями в центре Москвы
Встреча назначена на 14 часов в Новопушкинском сквере.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок Curiosity
NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса камерой HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 00:45
Политика
Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus
Обновлено в 01:15
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено вчера в 09:01
Экономика
Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данных
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных.
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено 12 июля в 13:31
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Зеленский впервые посетил границу с Крымом
Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Без шансов: Ищенко рассказал, что произойдет после распада Украины
Ранее Ростислав Ищенко заявлял, что Украина должна забыть о Крыме и вести переговоры с Донбассом, чтобы восстановить мирные отношения с Россией.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Россия перебросила на авиабазу «Хмеймим» 22 боевых самолёта
С момента начала военной операции ВКС России против боевиков и террористов в провинции Идлиб, количество боевых самолётов на российской военной авиабазе «Хмеймим» значительно прибавилось.
Обновлено вчера в 23:47
Здоровье
Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла
Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.
Обновлено в 00:52
Политика
ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
Гаджеты
На Giztop за 230 долларов предлагают купить Xiaomi Mi A3
В описании указали, что Mi A3 получил тройную камеру с датчиками 48, 8 и 2 Мп, а также фронтальный фотодатчик на 32 Мп.
Обновлено вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Жена Овечкина выложила фото с хоккеистом с яхты на отпуске в Италии
Капитан «Вашингтон Кэпиталз», хоккеист сборной России Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская продолжают свой отдых в Италии.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
Обновлено вчера в 08:31