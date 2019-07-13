Экономика

Кабмин одобрил повышение выплат на детейBFM.ru вчера в 23:41

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ruвчера в 06:18

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъвчера в 06:03

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ruвчера в 03:36

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума

ТАССвчера в 04:54

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новостивчера в 04:01

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБКвчера в 04:59

Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВвчера в 03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Происшествия

В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям

Обновлено в 02:47
Происшествия

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте

В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
Обновлено вчера в 12:52
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ

Обновлено вчера в 14:30
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено вчера в 11:05
Общество

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Энергоснабжение в Нью-Йорке полностью восстановлено

Обновлено в 01:58
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море.
Обновлено вчера в 20:56
Политика

СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США

7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Австралии

Обновлено в 02:20
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Спорт

Объявлена музыка к короткой программе Загитовой

Хореограф Даниил Глейхенгауз поделился с подписчиками в инстаграме названием композиции для короткой программы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 15:56
Здоровье

Солнечная погода создает реальные, материальные эффекты на Земле

Хотя изучение космической погоды является быстро растущей областью, научная работа по оценке ее общих социальных и экономических последствий находится в зачаточном состоянии.
Обновлено 12 июля в 15:53
Единоборства

Де Рандами нокаутировала Лэдд на турнире UFC Fight Night 155

Голландская боец смешанного стиля (ММА) Жермен де Рандами победила американку Аспен Лэдд на турнире UFC Fight Night 155, проходившем в Сакраменто.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

Виктор Литвинов: «Я стал неинтересен Тане»

Обновлено в 03:00
Экономика

На поддельном бензине вынуждены ездить жители Новосибирской области

На контрофактном топливе вынуждены ездить жители Новосибирска, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:13
Футбол

Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»

Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено вчера в 14:23
Шоу-бизнес

Джигурда заявил, что его пытаются убить из-за наследства

Актер Никита Джигурда заявил, что с тех пор как он ввязался в спор о наследстве бизнесвумен Людмилы Браташ, ему поступают угрозы убийством.
Обновлено в 04:06
Авто

Бюджетный кросс-вэн Renault Triber представлен в Индонезии

В Индонезии компания Renault проводит отдельным мероприятием презентацию нового бюджетного кросс-вэна в преддверии автосалона в Джакарте GLLAS-2019.
Обновлено в 02:20
Политика

Мосгоризбирком откажет в регистрации Соколову и Булыкину

Московская городская избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатам в Мосгордуму по 43-му округу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.
Обновлено вчера в 16:13
Общество

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Музыка

Солисты Большого театра с триумфом выступили в Стамбуле

Солисты Большого театра с триумфом выступили в субботу на 10-м Международном стамбульском оперном фестивале, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 18:15
Авто

Длительный тест-драйв: KIA X-LINE 1.6 AT Prestige

Обновлено в 03:00
Происшествия

На Урале решили увековечить память о визите президента США Никсона

В свердловском Дегтярске решили увековечить память о визите на Урал 37-го президента США Ричарда Никсона.
Обновлено в 01:28
Общество

Повреждённую паводком дамбу в иркутском Тулуне восстановят к 18 июля

Обновлено в 01:16
Спорт

Биатлонистка Якушова планирует сменить спортивное гражданство

Обновлено в 02:25
Политика

Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии

Президент России Владимир Путин направил лидеру Франции Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой поздравил его с Днём взятия Бастилии.
Обновлено в 03:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное