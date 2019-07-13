Экономика
Кабмин одобрил повышение выплат на детейBFM.ru вчера в 23:41
Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте
В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
Обновлено вчера в 12:52
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено вчера в 11:05
Общество
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Энергоснабжение в Нью-Йорке полностью восстановлено
Обновлено в 01:58
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США
7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Спорт
Объявлена музыка к короткой программе Загитовой
Хореограф Даниил Глейхенгауз поделился с подписчиками в инстаграме названием композиции для короткой программы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 15:56
Здоровье
Солнечная погода создает реальные, материальные эффекты на Земле
Хотя изучение космической погоды является быстро растущей областью, научная работа по оценке ее общих социальных и экономических последствий находится в зачаточном состоянии.
Обновлено 12 июля в 15:53
Единоборства
Де Рандами нокаутировала Лэдд на турнире UFC Fight Night 155
Голландская боец смешанного стиля (ММА) Жермен де Рандами победила американку Аспен Лэдд на турнире UFC Fight Night 155, проходившем в Сакраменто.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Виктор Литвинов: «Я стал неинтересен Тане»
Обновлено в 03:00
Экономика
На поддельном бензине вынуждены ездить жители Новосибирской области
На контрофактном топливе вынуждены ездить жители Новосибирска, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:13
Футбол
Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»
Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено вчера в 14:23
Шоу-бизнес
Джигурда заявил, что его пытаются убить из-за наследства
Актер Никита Джигурда заявил, что с тех пор как он ввязался в спор о наследстве бизнесвумен Людмилы Браташ, ему поступают угрозы убийством.
Обновлено в 04:06
Авто
Бюджетный кросс-вэн Renault Triber представлен в Индонезии
В Индонезии компания Renault проводит отдельным мероприятием презентацию нового бюджетного кросс-вэна в преддверии автосалона в Джакарте GLLAS-2019.
Обновлено в 02:20
Политика
Мосгоризбирком откажет в регистрации Соколову и Булыкину
Московская городская избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатам в Мосгордуму по 43-му округу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.
Обновлено вчера в 16:13
Общество
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Музыка
Солисты Большого театра с триумфом выступили в Стамбуле
Солисты Большого театра с триумфом выступили в субботу на 10-м Международном стамбульском оперном фестивале, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 18:15
Авто
Длительный тест-драйв: KIA X-LINE 1.6 AT Prestige
Обновлено в 03:00
Происшествия
На Урале решили увековечить память о визите президента США Никсона
В свердловском Дегтярске решили увековечить память о визите на Урал 37-го президента США Ричарда Никсона.
Обновлено в 01:28
Спорт
Биатлонистка Якушова планирует сменить спортивное гражданство
Обновлено в 02:25
Политика
Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии
Президент России Владимир Путин направил лидеру Франции Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой поздравил его с Днём взятия Бастилии.
Обновлено в 03:41