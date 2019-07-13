Экономика

Кабмин одобрил повышение выплат на детейBFM.ru вчера в 23:41

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
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Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ruвчера в 06:18

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъвчера в 06:03

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума

ТАССвчера в 04:54

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБКвчера в 04:59

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новостивчера в 04:01

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ruвчера в 03:36

Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВвчера в 03:24
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:45, Вашингтон
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

Обновлено в 03:47
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Футбол

Карпин назвал матчи в позднее время «преступлением против болельщиков»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что донской клуб просил Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) перенести матч первого тура чемпионата России против "Оренбурга" на более ранние часы, а также признал, что матчи в позднее время - это преступление против болельщиков.
Обновлено вчера в 18:29
Единоборства

Фабер получил бонус от UFC за победу, добытую за 46 секунд

Опытный Фабер справился с соперником за 46 секунд, одержав эффектную победу нокаутом.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Мотострелки ЗВО провели масштабные учения в лесах Ленобласти

Обновлено в 02:15
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:04
Политика

Поставки С-400 Турции стали триумфом Путина, пишет Focus

По мнению Егера, нельзя исключать, что спор вокруг комплексов С-400 может спровоцировать выход Турции из Североатлантического альянса, что станет "огромной победой" и "триумфом" Владимира Путина, в то время как для НАТО это будет "геостратегической потерей".
Обновлено в 04:25
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Ливийская национальная армия начинает новое наступление на Триполи

Обновлено в 01:45
Политика

Daily Mail: Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном назло Обаме

Посол Британии в США Ким Дэррок, который ушел в отставку после того, как секретные письма с его критическими оценками администрации президента США попали в прессу, заявил в направленных в Лондон телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 02:07
Футбол

Алексей Сутормин: «Селихов поздравил с переходом в „Зенит“»

Папа рассказывал, что она откуда-то из Тамбова – не уверен, правда или нет.
Обновлено в 01:30
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
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Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ

Обновлено вчера в 14:30
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Сургуте

Три человека погибли в результате ДТП в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) в ночь на воскресенье, 14 июля.
Обновлено в 02:25
Технологии

В ходе салона в Питере названы характеристики роботизированного ВТ-500

Обновлено 12 июля в 18:15
Общество

Для иркутского Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений

Обновлено в 04:19
Здоровье

В Башкирии 6 человек подхватили острую кишечную инфекцию

В Башкирии шесть человек подхватили острую кишечную инфекцию, двое из них – дети до 14 лет.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Австралии

Обновлено в 02:20
Кино

Фильм Балагова «Дылда» удостоен премии на кинофестивале в Армении

Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека

В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Обновлено в 01:59
Происшествия

На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волги столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено вчера в 18:23
Кино

Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник

Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие

В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено вчера в 16:41
Общество

Власти Петербурга потребовали справку о том, что Борис Стругацкий был писателем

Городской комитет по культуре готов согласовать установку мемориальной доски, если будет предоставлен соответствующий документ, рассказал «Эху» депутат Заксобрания Санкт-Петербурга член фракции «Яблоко» Борис Вишневский.
Обновлено в 04:00
Политика

Малахов из-за телемоста включен в «Чистилище» сайта «Миротворец»

Обновлено вчера в 04:21
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«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие

Сирийские боевики атаковали колонну российских военных

Обновлено вчера в 22:37
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