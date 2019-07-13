Экономика
Кабмин одобрил повышение выплат на детейBFM.ru вчера в 23:41
Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
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Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Футбол
Карпин назвал матчи в позднее время «преступлением против болельщиков»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что донской клуб просил Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) перенести матч первого тура чемпионата России против "Оренбурга" на более ранние часы, а также признал, что матчи в позднее время - это преступление против болельщиков.
Обновлено вчера в 18:29
Единоборства
Фабер получил бонус от UFC за победу, добытую за 46 секунд
Опытный Фабер справился с соперником за 46 секунд, одержав эффектную победу нокаутом.
Обновлено в 04:21
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Поставки С-400 Турции стали триумфом Путина, пишет Focus
По мнению Егера, нельзя исключать, что спор вокруг комплексов С-400 может спровоцировать выход Турции из Североатлантического альянса, что станет "огромной победой" и "триумфом" Владимира Путина, в то время как для НАТО это будет "геостратегической потерей".
Обновлено в 04:25
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Daily Mail: Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном назло Обаме
Посол Британии в США Ким Дэррок, который ушел в отставку после того, как секретные письма с его критическими оценками администрации президента США попали в прессу, заявил в направленных в Лондон телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 02:07
Футбол
Алексей Сутормин: «Селихов поздравил с переходом в „Зенит“»
Папа рассказывал, что она откуда-то из Тамбова – не уверен, правда или нет.
Обновлено в 01:30
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Обновлено вчера в 14:30
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Сургуте
Три человека погибли в результате ДТП в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) в ночь на воскресенье, 14 июля.
Обновлено в 02:25
Технологии
В ходе салона в Питере названы характеристики роботизированного ВТ-500
Обновлено 12 июля в 18:15
Здоровье
В Башкирии 6 человек подхватили острую кишечную инфекцию
В Башкирии шесть человек подхватили острую кишечную инфекцию, двое из них – дети до 14 лет.
Обновлено вчера в 23:46
Кино
Фильм Балагова «Дылда» удостоен премии на кинофестивале в Армении
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека
В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Происшествия
На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волги столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено вчера в 18:23
Кино
Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие
В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму
Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о том, что Борис Стругацкий был писателем
Городской комитет по культуре готов согласовать установку мемориальной доски, если будет предоставлен соответствующий документ, рассказал «Эху» депутат Заксобрания Санкт-Петербурга член фракции «Яблоко» Борис Вишневский.
Обновлено в 04:00
Политика
Малахов из-за телемоста включен в «Чистилище» сайта «Миротворец»
Обновлено вчера в 04:21
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие
Сирийские боевики атаковали колонну российских военных
Обновлено вчера в 22:37