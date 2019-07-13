Экономика

Кабмин одобрил повышение выплат на детейBFM.ru вчера в 23:41

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
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Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ruвчера в 06:18

Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВвчера в 03:24

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБКвчера в 04:59

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума

ТАССвчера в 04:54

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новостивчера в 04:01

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ruвчера в 03:36

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъвчера в 06:03
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:45, Вашингтон
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В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 32 человек

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Папа рассказывал, что она откуда-то из Тамбова – не уверен, правда или нет.
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В Сакраменто сегодня состоялось шоу UFC Fight Night 155.
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Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

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Армия и оружие

Сирийские боевики атаковали колонну российских военных

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Здоровье

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Россельхознадзор выявил случаи сокрытия вспышек болезней у животных в Волгоградской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях в 2018-2019 годах.
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Политика

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Как стало известно, Мосгоризбирком забраковал также более 10% подписей в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы по 43-му округу Сергея Митрохина.
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Политика

Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus

Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.
Обновлено в 04:58
Кино

Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»

Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
Обновлено в 03:07
Общество

Власти Петербурга потребовали справку о том, что Стругацкий был писателем

Депутат питерского ЗакСа Борис Вишневский рассказал в своем блоге, что городской комитет по культуре затребовал справку о том, что Борис Стругацкий был писателем.
Обновлено в 04:58
Политика

Украинский Центризбирком показал лицо идущего в Раду Дарта Вейдера

Центризбирком на своем сайте опубликовал фото кандидатов в депутаты Верховной рады Украины, в том числе Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 05:39
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

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Обновлено вчера в 22:59
Политика

РФ отказалась обсуждать с Японией передачу Курильских островов

Возможность передачи Японии двух из четырех южнокурильских островов отказались обсуждать в России.
Обновлено в 05:16
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие

В Петербурге впервые показали образец ЗРАК «Пальма»

Обновлено в 02:13
Происшествия

Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником

В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Тверской области два человека погибли при крушении дельталета

Дельталет разбился в Кимрском районе Тверской области, погибли два человека.
Обновлено в 03:28
Футбол

«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России

Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА разошлись миром в матче первого тура первенства России по футболу среди молодежных команд.
Обновлено в 05:14
Происшествия

На Урале решили увековечить память о визите президента США Никсона

В свердловском Дегтярске решили увековечить память о визите на Урал 37-го президента США Ричарда Никсона.
Обновлено в 01:28
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В финале Лиги наций, который состоится в ночь на 15 июля, российские спортсмены встретятся с победителем матча между командами США и Бразилии.
Обновлено вчера в 22:11
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В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала стройную фигуру в купальнике

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Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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«Челси» одержал первую победу при Лэмпарде

Обновлено вчера в 13:14
Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено 12 июля в 22:12
Путешествия

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика

Visa снизит комиссии при оплате автомобилей и недвижимости

Международная платежная система Visa уведомила банки, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:52
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Вязович досрочно завершил выступление на «Шелковом пути» после аварии

Обновлено в 05:26
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