Экономика
Кабмин одобрил повышение выплат на детейBFM.ru вчера в 23:41
Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
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Происшествия
В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 32 человек
Обновлено вчера в 08:45
Футбол
Алексей Сутормин: «Селихов поздравил с переходом в „Зенит“»
Папа рассказывал, что она откуда-то из Тамбова – не уверен, правда или нет.
Обновлено в 01:30
Кино
Умерла актриса Стефани Нижник из «Стартрека»
Обновлено в 04:18
Единоборства
UFC Fight Night 155: Де Рандами и Файбер побеждают нокаутами
В Сакраменто сегодня состоялось шоу UFC Fight Night 155.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие
Сирийские боевики атаковали колонну российских военных
Обновлено вчера в 22:37
Здоровье
Россельхознадзор выявил сокрытие вспышек болезней у животных в России
Россельхознадзор выявил случаи сокрытия вспышек болезней у животных в Волгоградской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях в 2018-2019 годах.
Обновлено в 05:31
Политика
Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии
Как стало известно, Мосгоризбирком забраковал также более 10% подписей в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы по 43-му округу Сергея Митрохина.
Обновлено в 05:10
Политика
Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus
Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.
Обновлено в 04:58
Кино
Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»
Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
Обновлено в 03:07
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о том, что Стругацкий был писателем
Депутат питерского ЗакСа Борис Вишневский рассказал в своем блоге, что городской комитет по культуре затребовал справку о том, что Борис Стругацкий был писателем.
Обновлено в 04:58
Политика
Украинский Центризбирком показал лицо идущего в Раду Дарта Вейдера
Центризбирком на своем сайте опубликовал фото кандидатов в депутаты Верховной рады Украины, в том числе Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 05:39
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Обновлено вчера в 22:59
Политика
РФ отказалась обсуждать с Японией передачу Курильских островов
Возможность передачи Японии двух из четырех южнокурильских островов отказались обсуждать в России.
Обновлено в 05:16
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие
В Петербурге впервые показали образец ЗРАК «Пальма»
Обновлено в 02:13
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Тверской области два человека погибли при крушении дельталета
Дельталет разбился в Кимрском районе Тверской области, погибли два человека.
Обновлено в 03:28
Футбол
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России
Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА разошлись миром в матче первого тура первенства России по футболу среди молодежных команд.
Обновлено в 05:14
Происшествия
На Урале решили увековечить память о визите президента США Никсона
В свердловском Дегтярске решили увековечить память о визите на Урал 37-го президента США Ричарда Никсона.
Обновлено в 01:28
Спорт
Российские волейболисты обыграли Польшу и вышли в финал Лиги наций
В финале Лиги наций, который состоится в ночь на 15 июля, российские спортсмены встретятся с победителем матча между командами США и Бразилии.
Обновлено вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала стройную фигуру в купальнике
Обновлено в 00:50
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Футбол
«Челси» одержал первую победу при Лэмпарде
Обновлено вчера в 13:14
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено 12 июля в 22:12
Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристов
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
Visa снизит комиссии при оплате автомобилей и недвижимости
Международная платежная система Visa уведомила банки, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:52