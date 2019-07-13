Экономика
Кабмин одобрил повышение выплат на детейBFM.ru вчера в 23:41
Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
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Политика
Кандидаты в Мосгордуму от оппозиции хотят сегодня встретиться с избирателями в центре Москвы
Организаторы встречи настаивают, что имеют право на подобные мероприятия по закону.
Обновлено в 02:30
Наука
Рукастый ящер: динозавр с самым коротким именем
Ученые сравнивают амбоптерикса с «белкозавром» – скорее всего, эти мелкие ящеры лазали по деревьям и ловко планировали с ветки на ветку.
Обновлено в 07:18
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Гаджеты
Операционная система от Huawei получила новое «гармоничное» название
Недавно стало известно, что ОС от этого китайского бренда получила новое «гармоничное» название – Harmony.Такая информация появилась после того, как Huawei подала соответствующие документы в Европейское патентное ведомство.
Обновлено в 06:16
Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Политика
ЦИК Украины опубликовала фото Дарта Вейдера и других кандидатов в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины впервые опубликовала на своём сайте фото кандидатов в депутаты на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 04:31
Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристов
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Здоровье
Роспотребнадзор запретил купание на 10 пляжах в Крыму
Региональное управление Роспотребнадзора по результатам исследований ограничило купание на десяти пляжах в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:36
Космос
Юбилейное видео с 4000 открытых экзопланет показало NASA
Обновлено в 07:36
Здоровье
Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья
Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Общество
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Политика
Спецслужбы США и Британии готовят серию фейков о российской власти
Спецслужбы США и Британии готовят информационный вброс про окружение президента РФ Владимира Путина и Минобороны РФ, об этом сообщил военно-дипломатический источник.
Обновлено вчера в 09:39
Футбол
«Бавария» показала гостевую форму на новый сезон
Мюнхенская «Бавария» представила комплект гостевой формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:14
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Общество
Специалисты изучили генплан Барнаула и рассказали, какое будущее его ждёт
В сухом остатке будущее Барнаула выглядит так: меньше деревьев и парков, нет новых спортивных объектов, развитие промышленности под вопросом.
Обновлено в 01:09
Футбол
Гаврилов: «То, что показал „Спартак“ - это не футбол. Команда не готова к сезону»
Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов поделился впечатлениями от матча с "Сочи", в котором хозяева победили 1:0.
Обновлено в 07:10
Музыка
Названы гонорары грузинских артистов в России
По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России.
Обновлено вчера в 10:09
Экономика
Потребление пива в Германии за шесть месяцев снизилось на 3%
С января по июнь 2019 года объемы потребления пива в Германии снизились на 3%. За первые полгода было продано на 140 млн литров пива меньше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает Die Welt.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Доставайте купальники! Тест-драйв пляжей и спа-зон с бассейном в Екатеринбурге
Корреспонденты E1.RU протестировали популярные городские пляжи и спа-зоны.
Обновлено вчера в 01:02
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Нетаньяху пригрозил движению «Хезболлах» сокрушительным ударом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить сокрушительным военным ударом на агрессию «Хезболлах».
Обновлено в 07:20
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Футбол
Игрок «Реала» Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»
Полузащитник «Реал Мадрида» Хамес Родригес в скором времени может покинуть испанский клуб и перейти в мадридский «Атлетико».
Обновлено в 06:52
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35