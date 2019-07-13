Экономика

Кабмин одобрил повышение выплат на детейBFM.ru вчера в 23:41

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
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Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ruвчера в 06:18

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъвчера в 06:03

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума

ТАССвчера в 04:54

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБКвчера в 04:59

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новостивчера в 04:01

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ruвчера в 03:36

Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВвчера в 03:24
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:44, Вашингтон
Общество

Конюхов поднимет останки адмирала Макарова со дна Желтого моря

Обновлено в 06:34
Политика

Кандидаты в Мосгордуму от оппозиции хотят сегодня встретиться с избирателями в центре Москвы

Организаторы встречи настаивают, что имеют право на подобные мероприятия по закону.
Обновлено в 02:30
Наука

Рукастый ящер: динозавр с самым коротким именем

Ученые сравнивают амбоптерикса с «белкозавром» – скорее всего, эти мелкие ящеры лазали по деревьям и ловко планировали с ветки на ветку.
Обновлено в 07:18
Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Гаджеты

Операционная система от Huawei получила новое «гармоничное» название

Недавно стало известно, что ОС от этого китайского бренда получила новое «гармоничное» название – Harmony.Такая информация появилась после того, как Huawei подала соответствующие документы в Европейское патентное ведомство.
Обновлено в 06:16
Политика

Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Политика

ЦИК Украины опубликовала фото Дарта Вейдера и других кандидатов в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины впервые опубликовала на своём сайте фото кандидатов в депутаты на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 04:31
Путешествия

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Здоровье

Роспотребнадзор запретил купание на 10 пляжах в Крыму

Региональное управление Роспотребнадзора по результатам исследований ограничило купание на десяти пляжах в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:36
Космос

Юбилейное видео с 4000 открытых экзопланет показало NASA

Обновлено в 07:36
Здоровье

Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья

Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Общество

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником

В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Политика

Спецслужбы США и Британии готовят серию фейков о российской власти

Спецслужбы США и Британии готовят информационный вброс про окружение президента РФ Владимира Путина и Минобороны РФ, об этом сообщил военно-дипломатический источник.
Обновлено вчера в 09:39
Футбол

«Бавария» показала гостевую форму на новый сезон

Мюнхенская «Бавария» представила комплект гостевой формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:14
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Обновлено в 07:23
Общество

Специалисты изучили генплан Барнаула и рассказали, какое будущее его ждёт

В сухом остатке будущее Барнаула выглядит так: меньше деревьев и парков, нет новых спортивных объектов, развитие промышленности под вопросом.
Обновлено в 01:09
Футбол

Гаврилов: «То, что показал „Спартак“ - это не футбол. Команда не готова к сезону»

Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов поделился впечатлениями от матча с "Сочи", в котором хозяева победили 1:0.
Обновлено в 07:10
Музыка

Названы гонорары грузинских артистов в России

По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России.
Обновлено вчера в 10:09
Экономика

Потребление пива в Германии за шесть месяцев снизилось на 3%

С января по июнь 2019 года объемы потребления пива в Германии снизились на 3%. За первые полгода было продано на 140 млн литров пива меньше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает Die Welt.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Доставайте купальники! Тест-драйв пляжей и спа-зон с бассейном в Екатеринбурге

Корреспонденты E1.RU протестировали популярные городские пляжи и спа-зоны.
Обновлено вчера в 01:02
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира

13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено вчера в 10:50
Общество

Свердловских автомобилистов предупредили о ливнях и шквалистом ветре

Обновлено в 05:58
Политика

В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Нетаньяху пригрозил движению «Хезболлах» сокрушительным ударом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить сокрушительным военным ударом на агрессию «Хезболлах».
Обновлено в 07:20
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Футбол

Игрок «Реала» Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»

Полузащитник «Реал Мадрида» Хамес Родригес в скором времени может покинуть испанский клуб и перейти в мадридский «Атлетико».
Обновлено в 06:52
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Как работают Яндекс.Новости?
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