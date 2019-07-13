Экономика
Кабмин одобрил повышение выплат на детейBFM.ru вчера в 23:41
Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
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Экономика
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд
Несмотря на санкции, в первом квартале этого года немецкие инвесторы вложили в российскую экономику 1,76 миллиарда евро, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате.
Обновлено в 01:00
Общество
Смольный потребовал справку, что Борис Стругацкий был писателем
Комитет по культуре Смольного потребовал предоставить справку, что Борис Стругацкий был писателем для установки мемориальной доски, об этом рассказал депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский своем Telegram-канале.
Обновлено в 06:51
Политика
В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект
Радиоактивные остатки грузовика обнаружены в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.
Обновлено в 05:40
Культура
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Происшествия
МЧС назвало вероятную причину смога в Алтайском крае
Центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю координирует действия служб.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Общество
В Якутске сняли видео, как мужчина выгуливал двух слонов
Обновлено в 04:35
Политика
Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины
За последние пять лет существенно сократилось число лиц, которые хотели бы получить украинское гражданство.
Обновлено в 05:20
Политика
Соловьев напомнил слова Жириновского об улучшении отношений с Турцией
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал перспективу развития отношений с Турцией.
Обновлено в 06:34
Политика
Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии
После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.
Обновлено в 05:10
Политика
В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии
На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Политика
ЦИК Украины показал лицо кандидата Дарта Вейдера
Стало известно, как выглядит кандидат в депутаты Верховной рады Дарт Вейдер.
Обновлено в 06:33
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие
Океан настоящий и будущий: как прошёл Военно-Морской салон
В Петербурге в воскресенье, 14 июля, завершит свою работу Международный военно-морской салон 2019 года.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками
Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
На матче «Зенита» с «Тамбовом» ожидают до 45 тысяч зрителей
По информации официального сайта питерского клуба, на матче ожидается до 45 тысячи зрителей.
Обновлено в 06:43
Политика
Трамп решил отказаться от ядерной сделки с Ираном назло Обаме
Американский президент Дональд Трамп решил покинуть ядерную сделку с Ираном, чтобы насолить предшественнику — Бараку Обаме, утверждал в своих телеграммах британский посол в США Ким Дэррок.
Обновлено в 04:27
Футбол
«Арсенал» предложил «Лиллю» 80 миллионов евро за нападающего Пепе
Как сообщает L'Equipe, руководство английского клуба предлагает 80 миллионов евро французскому Лиллю трансфер за 24-летнего форварда.
Обновлено в 02:06
Политика
WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения
Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:24
Футбол
Алексей Сутормин: «Селихов поздравил с переходом в „Зенит“»
Папа рассказывал, что она откуда-то из Тамбова – не уверен, правда или нет.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Британку убила многоразовая металлическая трубочка для питья
Жительница Великобритании Елена Стразерс-Гарднер умерла после падения на многоразовую металлическую трубочку.
Обновлено в 06:18
Общество
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Виктора Сосноры
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры и отметил, что его творчество отличала индивидуальность и независимость.
Обновлено в 05:33
Религия
Мощи святых Петра и Февронии привезут в храм Христа Спасителя
Обновлено вчера в 08:26
Спорт
Вязович досрочно завершил выступление на «Шелковом пути» после аварии
Лидер ралли-марафона "Шелковый путь" в зачете грузовиков белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-СПОРТавто" досрочно завершил гонку после аварии.
Обновлено в 05:26
Политика
Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД
Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который "внес существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет".
Обновлено в 05:56