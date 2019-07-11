Экономика
Кабмин одобрил новый механизм валютных операцийBFM.ru вчера в 19:43
Российское правительство одобрило законопроект, вносящий изменения в статью о валютном регулировании в части компенсации НДС иностранным гражданам. Об этом говорится на сайте кабмина.
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Код валютной операции при перечислении зарплаты нерезиденту
Современный Предприниматель12 июля в 08:35
Кабмин одобрил проект закона о новом механизме регулирования валютных операций
Комсомольская правдавчера в 06:57
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Культура
Ubisoft хочет включить в Watch Dogs Legion композиции игроков
Ubisoft объявила о новой ветви партнёрства с компанией HitRecord, в рамках которой любые пользователи могут предложить издателю свою музыку для Watch Dogs Legion, получив за это не только эстетическое наслаждение и упоминание в игре, но и денежное вознаграждение.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост
Автомобильный мост поврежден в селе Гелиб Чародинского района Дагестана после сильных дождей, без автомобильного сообщения остались несколько поселений, сообщает региональное МЧС.
Обновлено в 09:54
Политика
МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве
По данным полиции, в несогласованной акции оппозиции приняли участие около тысячи человек, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 09:21
Общество
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Обновлено 11 июля в 14:02
Происшествия
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
Обновлено в 08:55
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области
Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Политика
Греф, Чемезов и западный «интернет вещей» определят будущее России
Владимир Путин Надо сказать, что соглашения о намерениях с госкорпорациями были готовы уже давно, впрочем, как и распределение "цифры" по направлениям.
Обновлено в 04:34
Экономика
«Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев банка
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 10:42
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей и гостей столицы о непростой неделе
Пресс-служба ЦОДД опубликовала новую запись в социальной сети Тwіттеr, предупредив жителей и гостей Москвы о трудностях на предстоящей неделе.
Обновлено в 10:28
Политика
Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии
После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Сумской области упал вертолет Ми-2
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Минобороны РФ подтвердило очередную поставку компонентов С-400 Турции
Министерство обороны России подтвердило информацию о том, что в воскресенье, 14 июля, в Турцию была доставлена очередная партия "имущества из состава ЗРС С-400".
Обновлено в 07:10
Происшествия
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Политика
ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера
Обновлено в 09:23
Общество
Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Музыка
Валерий Леонтьев дал последний концерт
Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено вчера в 07:55
Армия и оружие
Мирные жители ДНР получили ранения в результате обстрела ВСУ
Двое мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки.
Обновлено в 10:08
Космос
В Дубае рассказали, что первый эмиратский космонавт возьмет на орбиту
Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае объявил конкурс "Письмо в космос" для желающих отправить свои стихи, короткие рассказы или рисунки вместе с первым эмиратским космонавтом Хаззаа аль-Мансури, первый полет которого на Международную космическую станцию запланирован на 25 сентября, сообщили РИА Новости в центре.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Китайские СМИ восхитились новой огнеметной системой России ТОС-1А
Журналисты китайского издания SINA высказали свое восхищение огнеметной системой ТОС-1А, произведенной в России.
Обновлено в 07:55
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
О технических проблемах сообщил экипаж летящего в Москву самолета
Экипаж самолета, который направляется в московский аэропорт Шереметьево, проинформировал о технических неполадках.
Обновлено в 07:45
Футбол
Неймар назвал победу над «ПСЖ» лучшим моментом в карьере
Нападающий ПСЖ Неймар назвал самый памятный момент в своей карьере.
Обновлено вчера в 18:34