Экономика

Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентовРБК 08:42

Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте. Проектом вносятся изменения в ст. 9 и 14 закона «О валютном регулировании и валютном контроле».
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Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов

РБК08:42

Правительство одобрило законопроект об изменении операций с валютой

iReactor03:43

Кабмин одобрил проект закона о новом механизме регулирования валютных операций

Комсомольская правда06:57

Кабмин одобрил законопроект о новом механизме регулирования валютных операций

ТАСС06:31

Правительство разрешило выплачивать иностранцам компенсации НДС наличными

Телеканал 360°03:45

Правительство одобрило проект закона о валютных операциях

News.ru07:34

Кабмин РФ одобрил проект изменений в валютном законодательстве для операций с наличными

ПРАЙМ02:59
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Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.
Обновлено в 14:52
Экономика

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Сообщение о пожаре в отдельно стоящем ангаре на территории недействующего завода химического оборудования "Заря" на улице Лермонтова, 20 в Дзержинске поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу в 11.10, горела макулатура внутри металлического ангара.
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Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
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Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского генерала, экс-главы СБУ Игоря Смешко, который в эфире телеканала «1+1» оценил масштаб учений, которые проводили военнослужащие России в Крыму.
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о "непростом" пуске ракеты "Протон-М" с телескопом "Спектр-РГ".
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