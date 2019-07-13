Экономика

Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентовРБК 08:42

Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте. Проектом вносятся изменения в ст. 9 и 14 закона «О валютном регулировании и валютном контроле».
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Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов

РБК08:42

Кабмин РФ одобрил проект изменений в валютном законодательстве для операций с наличными

ПРАЙМ02:59

Кабмин одобрил проект закона о новом механизме регулирования валютных операций

Комсомольская правда06:57

Кабмин одобрил законопроект о новом механизме регулирования валютных операций

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Правительство одобрило законопроект об изменении операций с валютой

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Правительство одобрило проект закона о валютных операциях

News.ru07:34
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