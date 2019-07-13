Экономика
Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентовРБК 08:42
Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте. Проектом вносятся изменения в ст. 9 и 14 закона «О валютном регулировании и валютном контроле».
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Кабмин одобрил проект закона о новом механизме регулирования валютных операций
Комсомольская правда06:57
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