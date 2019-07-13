Экономика

Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентовРБК 08:42

Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте. Проектом вносятся изменения в ст. 9 и 14 закона «О валютном регулировании и валютном контроле».
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Кабмин одобрил законопроект о новом механизме регулирования валютных операций

ТАСС06:31

Правительство одобрило проект закона о валютных операциях

News.ru07:34

Кабмин одобрил проект закона о новом механизме регулирования валютных операций

Комсомольская правда06:57

Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов

РБК08:42

Правительство разрешило выплачивать иностранцам компенсации НДС наличными

Телеканал 360°03:45

Правительство одобрило законопроект об изменении операций с валютой

iReactor03:43

Кабмин РФ одобрил проект изменений в валютном законодательстве для операций с наличными

ПРАЙМ02:59
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
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Игра покажет, хорошо ли мы подготовились. Многие тренеры так говорят, и я к этому присоединяюсь.
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В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй

В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
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Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

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Общество

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Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
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Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова

Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
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Обновлено в 09:29
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Общество

В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов

Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:50
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
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Зеленский едет на границу с Крымом

В рамках визита глава соседнего государства планирует посетить пункт пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.
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Футбол

«Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 11:37
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
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Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих

В результате ДТП четверо дорожных рабочих погибли, одного госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками

Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.
Обновлено в 11:35
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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по сбору и употреблению грибов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) подготовила рекомендации по сбору и приготовлению грибов.
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Экономика

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Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
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Технологии

3D-художник показал, как могут выглядеть Fable 4 и Fallout 76 на Unreal Engine 4

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Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
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Красотка-посол ФИФА разоткровенничалась и высказала свое мнение о медийных личностях: Ольге Бузовой, Ксении Собчак и опальных футболистах – Мамаеве и Кокорине.
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Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

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Поздним вечером 9 июля в Сети появилась информация о предполагаемой связи 46-летнего Максима Виторгана с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.
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30 июля в Steam выйдет RetroArch.
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что получил предварительный отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму, передает РИА "Новости".
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Наталья Фриске мило поздравила отца с днем рождения

Наталья Фриске в стихах поздравила своего отца с именинами, посвятив ему стих.
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