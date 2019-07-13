Экономика
Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентовРБК 08:42
Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте. Проектом вносятся изменения в ст. 9 и 14 закона «О валютном регулировании и валютном контроле».
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Кабмин одобрил проект закона о новом механизме регулирования валютных операций
Комсомольская правда06:57
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Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
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Зеленский едет на границу с Крымом
В рамках визита глава соседнего государства планирует посетить пункт пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.
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Обновлено в 11:37
Экономика
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих
В результате ДТП четверо дорожных рабочих погибли, одного госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
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Происшествия
В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками
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Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:34
Технологии
3D-художник показал, как могут выглядеть Fable 4 и Fallout 76 на Unreal Engine 4
Мозес Сентфлер, 3D-художник из CyberConnect2 Montreal, поделился видео, которое демонстрирует окружение из неанонсированной Fable 4, реализованное на движке Unreal Engine 4. В ролике показано создание уровня от самых основ до финального рендера.
Обновлено в 09:20
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С модников возьмут почти тысячу долларов за специальные сумки для смартфонов
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Шоу-бизнес
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Красотка-посол ФИФА разоткровенничалась и высказала свое мнение о медийных личностях: Ольге Бузовой, Ксении Собчак и опальных футболистах – Мамаеве и Кокорине.
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Обновлено 10 июля в 14:48
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Шоу-бизнес
Наталья Фриске мило поздравила отца с днем рождения
Наталья Фриске в стихах поздравила своего отца с именинами, посвятив ему стих.
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