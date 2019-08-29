Экономика

ТАССТАССКабмин обсудит вопрос о состоянии конкуренции в России

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Правительство на заседании в четверг обсудит ряд законопроектов, а также заслушает доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в стране. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
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Кабмин обсудит вопрос о состоянии конкуренции в России

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