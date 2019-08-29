Экономика
ТАССКабмин обсудит вопрос о состоянии конкуренции в России
Правительство на заседании в четверг обсудит ряд законопроектов, а также заслушает доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в стране. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 17:45, Вашингтон
Музыка
Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй
Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.
RT на русском 16:35
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Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Политика
«Укрэнерго» потребовало взыскать с России стоимость активов в Крыму
Компания «Укрэнерго» объявила о передаче на рассмотрение международного арбитража своих требований о взыскании с России компенсации за потерю инфраструктурных объектов на территории Крыма.
РБК 06:43
Общество
Тропический шторм «Дориан» в Атлантическом океане усилился до урагана
Тропический шторм «Дориан», зафиксированный в Атлантическом океане, усилился и стал ураганом.
RT на русском 14:26
Футбол
«Аякс» вышел в групповой этап Лиги чемпионов
"Аякс", уверенно обыграв "АПОЭЛ" на своем поле, проходит в групповой раунд Лиги чемпионов.
Soccer.ru 17:31
Политика
В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
Схожего мнения придерживается член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, по мнению которого взаимодействие будет идти в тех сферах, где интересы Москвы и Анкары совпадают.
РИА Новости 17:07
Футбол
Ультиматум Неймара приведет к уходу Дембеле
LoginCasino.com 05:46
Футбол
Хавьер Эрнандес может вернуться в Мексику
Нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес может вернуться на родину.
Спорт-Экспресс 14:51
Гаджеты
Google перенесет во Вьетнам производство смартфонов Pixel
Как удалось узнать у своих источников изданию Nikkei, американская компания намерена перенести производство смартфонов из Китая во Вьетнам.
Astera 11:58
Экономика
Пенсионную систему еще раз реформируют в России
Банк России и Минфин РФ решили отказаться от такого понятия как «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК), в новой системе его не будет, об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:47
Футбол
Уткин: «За Алексея Миранчука предложены мегаденьги»
Известный футбольный обозреватель Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что лидеры столичного "Локомотива" братья Миранчуки могут сменить прописку и отправиться в северную столицу.
Sport.ru 16:15
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для учителей
Минпросвещения России и Общероссийский профсоюз образования подготовил положение о нормах профессиональной этики педагогов, в котором учителям рекомендуется воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
Будущее России. Национальные проекты 02:28
Теннис
US Open. Элина Свитолина оказалась сильнее Винус Уильямс
Пятая ракетка мира, украинка Элина Свитолина, обыграла американку Винус Уильямс, занимающую 52-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/4 во втором круге Открытого чемпионата США.
GoTennis.ru 16:16
Шоу-бизнес
Фото Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной расстроило поклонников
Ирина Безрукова опубликовала свежий снимок, где позирует вдвоем с ярким красивым мужчиной лет 35-ти.
7Дней.ру 15:00
Политика
В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига
Госсовет республики даст отрицательное заключение на проект федерального закона, поскольку, как полагают в Казани, инициатива администрации Калужской области вызовет разобщение русских и татар и приведет к негативным «общественно-политическим последствиям».
Гражданские силы.ру вчера в 05:29
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Авто
Toyota и Suzuki приступили к созданию альянса
Японские автопроизводители Toyota и Suzuki приступили к формированию альянса для развития дальнейшего долгосрочного партнерства.
Движок 04:53
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил ребенка в Москве
Газета.Ru 12:15
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:30
Технологии
Apple извинилась за прослушку запросов пользователей в Siri
В конце июля The Guardian рассказала о том, что Apple для прослушки запросов к Siri в рамках программы по улучшению голосового помощника привлекла сторонние компании.
Forbes 12:36
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Культура
«Я очень волновалась»: София Ротару возобновила выступления в России
София Ротару девять месяцев отказывалась от любых выступлений в России.
Комсомольская правда 14:10
Авто
Обновленный универсал Volvo V90 впервые попал на фото
Фотошпионы впервые заметили и сняли обновлённый универсал Volvo V90.
За рулем Кубань 10:55
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Политика
Болтон посетит 29 августа Белоруссию, где встретится с Лукашенко
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду информацию о том, что в четверг посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко.
ТАСС 16:38
Футбол
«Болтон» сменил владельца и не будет исключён из чемпионата
Клуб, основанный в далёком 1885 году, не успел сменить владельца до дедлайна и потерял место в третьем дивизионе.
Евро-футбол.ру 14:15
Единоборства
Украинец Ломаченко назвал себя лучшим боксером мира
Sport24.ru 04:13