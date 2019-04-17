Политика

Кабмин обещает увеличить пособие по уходу за детьми от 1,5 до 3 летЮжный Федеральный 09:35

Во время ежегодного отчета о работе правительства премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о том, что с 2020 года планируется увеличение пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.
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Дмитрий Медведев
С тех пор очень все изменилось. И еще на прошлом отчете я сказал, что мы подготовим предложения. Эти предложения в целом готовы, хочу вас проинформировать. Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года.
— Дмитрий Медведев, российский политикRambler News Service 07:16

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