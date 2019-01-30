Энергетика
Кабмин не обсуждает введение плавающего обратного акциза на бензинПарламентская газета 05:38
В Правительстве не видят оснований для введения отдельного плавающего обратного акциза на бензин и дизельное топливо. Об этом в среду заявил вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.
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Общество
Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
Поправки в закон «О кредитных историях» вступают в силу 31 января.
Обновлено в 20:34
Шоу-бизнес
Галкин ответил на претензии Ахеджаковой
Телеведущий Максим Галкин ответил на критику актрисы Лии Ахеджаковой, которая обвинила его в спекуляциях на ее имени при создании и исполнении пародийных номеров.
Обновлено в 22:52
Происшествия
В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с маршруткой
В результате столкновения маршрутки с грузовиком в Иркутской области погибли четыре человека, пишет «Иркутск сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Обновлено в 22:10
Экономика
Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов в 2018 году
Убытки американского производителя электромобилей Tesla в прошлом году составили почти $1 млрд ($976 млн), пишет The Detroit Times со ссылкой на опубликованную финансовую отчетность компании.
Обновлено в 20:53
Транспорт
В Москве предупредили о перебоях с поставками продуктов
Из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками.
Обновлено в 20:52
Происшествия
В Чите ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара
Власти Читы ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара, говорится в сообщении министерства территориального развития Забайкальского края.
Обновлено в 21:36
Происшествия
Суд арестовал сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:36
Авто
Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей
"АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta Sport 31 января по цене чуть более чем в миллион рублей.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Жертвами пожара в Хабаровском крае стали мать и трое детей
В селе Маяк Хабаровского края возник пожар в одноэтажном деревянном доме. В результате трагедии погибли четыре человека — мать и трое детей.
Обновлено в 21:56
Авто
Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара
Компания Ginetta представит свой новый прототип в марте на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 11:13
Общество
Названы самые опасные для вождения страны
Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).
Обновлено в 15:15
Интернет
Facebook привлекает пользователей деньгами за установку VPN-сервиса
Facebook платит пользователям в случае установки VPN-сервиса, который дает компании возможность следить за их активностью, сообщает ТАСС со ссылкой на американский онлайн-портал TechCrunch.
Обновлено в 02:20
Происшествия
СК анонсировал задержания глав газовых компаний по делу Арашуковых
Следователи планируют задержать по делу отца и сына Арашуковых нескольких руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 09:57
Наука
Обнаружена новая опасность кошек
Датские ученые обнаружили, что внутриклеточные паразиты токсоплазма, часто встречающиеся у кошек, повышают риск возникновения шизофрении у людей.
Обновлено в 11:59
Авто
Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире
Обновлено в 04:40
Экономика
Каждый десятый россиянин запланировал покупку жилья или машины в 2019-м
В 2019 году каждый десятый россиянин планирует приобрести автомобиль или обзавестись жильем: купить квартиру или дом.
Обновлено в 16:03
Политика
Три журналиста агентства EFE задержаны в Венесуэле
В Венесуэле задержали трёх журналистов испанского агентства EFE. Об этом говорится в сообщении EFE в Twitter.
Обновлено в 22:31
Авто
Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq
Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Авто
Трехдверный Range Rover не появится в продаже
Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Общество
В Красноярском крае за год произвели 935 тыс. декалитров водки
В 2018 году в Красноярском крае произвели 935 тыс. декалитров водки, что на 7% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено в 22:59
Происшествия
На северо-востоке Китая взрыв в отеле унес жизни двух человек
Неизвестный мужчина устроил взрыв в одном из отелей города Дуннин в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, два человека погибли, двое пострадали, сообщила местная полиция.
Обновлено в 21:37
Гаджеты
Samsung анонсировала смартфон с рекордным объемом памяти
Поклонники продукции Samsung могут надеяться, что ожидаемый флагманский Galaxy S10 снабдят флеш-накопителем eUFS с рекордным объемом памяти, который поставит гаджет в один ряд с ноутбуками премиум-класса.
Обновлено в 08:49
Наука
Найден 35000-летний череп современного человека
Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) при помощи анализа ДНК установили, что найденный в Монголии череп принадлежал самому раннему представителю современного вида человека.
Обновлено в 10:08
Космос
На орбите Земли засекли мусорный мешок
Обновлено в 15:16
Политика
Украинский министр съел торт в виде руин Кремля
Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну преподнесли на 40-летний юбилей торт в виде развалин московского Кремля.
Обновлено в 17:18
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Общество
Канделаки прокомментировала совместные фото с Арашуковым
Телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале прокомментировала совместные фото с арестованным сенатором Рауфом Арашуковым, отметив при этом, что "всегда знала его, как очень общительного и дружелюбного человека".
Обновлено в 19:59
Происшествия
СМИ узнали о попытке нападения в США на автоколонну делегации из Китая
В Вашингтоне недалеко от Белого дома неизвестный попытался напасть на автоколонну делегации из Китая, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление Секретной службы США.
Обновлено в 18:03
Экономика
В Минстрое заявили о необходимости замены почти трети теплосетей
Почти треть всех тепловых сетей в России нуждается в замене.
Обновлено в 14:00