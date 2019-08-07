Правительство РФ направило из резервного фонда дополнительно 700 млн рублей на тушение природных пожаров в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщил в среду временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Эдуард Филиппов.

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Правительство России направило из резервного фонда дополнительно 700 млн рублей на тушение лесных пожаров в Иркутской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на временно замещающего должность заместителя министра лесного комплекса по региону Эдуарда Филиппова.

Кабмин направил на тушение пожаров в Иркутской области 700 млн рублей

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