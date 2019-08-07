Экономика

Кабмин направил на тушение пожаров в Иркутской области 700 млн рублейRT на русском вчера в 09:36

Правительство России направило из резервного фонда дополнительно 700 млн рублей на тушение лесных пожаров в Иркутской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на временно замещающего должность заместителя министра лесного комплекса по региону Эдуарда Филиппова.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Правительство России направило на тушение пожаров в Иркутской области 700 млн рублей

Правительство РФ направило из резервного фонда дополнительно 700 млн рублей на тушение природных пожаров в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщил в среду временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Эдуард Филиппов.
ТАССвчера в 09:25

Подробнее о событии

Власти Приангарья просили МЧС начать тушение лесных пожаров в регионе еще в июле

IrkutskMediaвчера в 21:30

Правительство России выделило Приангарью 700 млн руб. на борьбу с лесными пожарами

ИрСитивчера в 20:41

Власти Иркутской области просили МЧС начать тушение лесных пожаров в июле

Известиявчера в 11:11

В МЧС не отреагировали на просьбу властей Приангарья о помощи в тушении лесных пожаров

Байкал24вчера в 15:21

Кабмин обсудит выделение дополнительных средств на тушение лесных пожаров в Сибири и ДФО

ТАССвчера в 17:02

На тушение пожаров в Иркутской области направили 700 млн рублей

The Moscow Postвчера в 09:56

Кабмин направил на тушение пожаров в Иркутской области 700 млн рублей

RT на русскомвчера в 09:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено вчера в 23:51, Вашингтон
Происшествия

Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Обновлено вчера в 19:28
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Гаджеты

Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10

Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено вчера в 11:52
Политика

Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

В Киргизии берут штурмом дом бывшего президента Атамбаева

К дому бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который возглавлял страну с 2011 по 2017 годы, прибыл отряд спецназа, сообщила официальный представитель основанной бывшим главой государства Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева.
Обновлено вчера в 10:58
Кино

Создатели «Игры престолов» променяли HBO на Netflix

Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс заключили многолетний контракт с компанией Netflix на сумму в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено вчера в 12:14
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено вчера в 08:21
Политика

Мадуро призывает провести 10 августа всемирную акцию против Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призывает всех принять участие во всемирной акции протеста против американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 20:17
Шоу-бизнес

Фадеев запретил Наргиз выступать с его песнями

Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие

В российской армии появятся подразделения антихакеров

В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет».
Обновлено вчера в 19:51
Политика

В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине

Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 15:34
Хоккей

Стали известны составы на матч КПРК «Барыс» — «Ак Барс»

Обновлено вчера в 08:57
Политика

«Фото со спутников»: Детектив нашел виновных в катастрофе MH17

Обновлено вчера в 02:14
Политика

Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 05:07
Происшествия

В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя

В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

Россиянам предложили разрешить удаленную работу

После внесения поправок в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») сотрудники получат возможность проводить часть времени вне своего рабочего места, так как появится определение «временная удаленная работа».
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Курганской области

Обновлено вчера в 19:19
Армия и оружие

В российском ударном беспилотнике «Охотник» нашли американский след

Обновлено вчера в 17:16
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала, почему отказалась от филлеров

В недавнем интервью Виктория Боня призналась, что помешана на том, чтобы выглядеть хорошо.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир

Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено вчера в 10:10
Энергетика

Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель

Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено вчера в 09:59
Армия и оружие

20 лет назад произошло вторжение чеченских боевиков в Дагестан

Обновлено вчера в 05:08
Гаджеты

Samsung представил новый флагманский смартфон

Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 21:19
Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

Обновлено вчера в 15:00
Политика

Украина нашла замену российскому дизельному топливу

Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено 06 августа в 07:43
Общество

Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митинге

Обновлено вчера в 10:56
Кино

Левински спродюсирует сериал об импичменте Клинтону

Бывшая сотрудница Белого дома Моника Левински спродюсирует третий сезон телесериала «Американская история преступлений», посвященный попытке импичмента главе государства, пишет Variety.
Обновлено вчера в 08:39
Общество

Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма

Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Трамп посетил пострадавших при стрельбе в Техасе и Огайо

Обновлено вчера в 20:20
Как работают Яндекс.Новости?
Пожары в СибириБольше новостей по теме
Главное