Экономика
Кабмин направил на тушение пожаров в Иркутской области 700 млн рублейRT на русском вчера в 09:36
Правительство России направило из резервного фонда дополнительно 700 млн рублей на тушение лесных пожаров в Иркутской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на временно замещающего должность заместителя министра лесного комплекса по региону Эдуарда Филиппова.
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Правительство РФ направило из резервного фонда дополнительно 700 млн рублей на тушение природных пожаров в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщил в среду временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Эдуард Филиппов.ТАССвчера в 09:25
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Власти Приангарья просили МЧС начать тушение лесных пожаров в регионе еще в июле
IrkutskMediaвчера в 21:30
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