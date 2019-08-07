Экономика

Кабмин направил на тушение пожаров в Иркутской области 700 млн рублейRT на русском вчера в 09:36

Правительство России направило из резервного фонда дополнительно 700 млн рублей на тушение лесных пожаров в Иркутской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на временно замещающего должность заместителя министра лесного комплекса по региону Эдуарда Филиппова.
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Правительство России направило на тушение пожаров в Иркутской области 700 млн рублей

Правительство РФ направило из резервного фонда дополнительно 700 млн рублей на тушение природных пожаров в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщил в среду временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Эдуард Филиппов.
ТАССвчера в 09:25

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Власти Приангарья просили МЧС начать тушение лесных пожаров в регионе еще в июле

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На тушение пожаров в Иркутской области направили 700 млн рублей

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Кабмин направил на тушение пожаров в Иркутской области 700 млн рублей

RT на русскомвчера в 09:36
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:20, Вашингтон
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