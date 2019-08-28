Шоу-бизнес
МР7.руКабмин хочет поручить Бузовой пропаганду безопасности на дорогах
Зампред правительства России Максим Акимов предложил привлечь певицу и телеведущую Ольгу Бузову к пропаганде безопасности на дорогах, сообщает «Интерфакс». По его словам, мир изменился, а чиновники все еще пользуются методами 15-летней давности, учебниками и методическими программами.
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У Бузовой 15 миллионов подписчиков. Раз такая большая аудитория, если это лидер общественного мнения, значит, она наверняка ответственный, патриотичный человек. Надо к ней прийти, заплатить, если надо.
— Максим Акимов, российский политикРЕН ТВ вчера в 15:46
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Вице-премьер правительства предложил Бузовой пропагандировать безопасность на дорогах
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