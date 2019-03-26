Кабмин изменил правила оценки заявок на госстроительствоПолит.ру вчера в 18:20

Правила оценки заявок при выборе подрядчиков для государственного строительства дорог и уникальных, технически сложных и опасных объектов по госзаказу будут изменены, говорится в правительственном постановлении, с текстом которого ознакомились «Ведомости».

Наука Человечество исчезнет через 30 лет: Учёные заявили о массовом вымирании и составили план спасения Земли Исследователи составили план спасения Земли, в котором указали, что изначально стоит прекратить уничтожать виды животных и места их обитания, ведь таким образом так же разрушается способность планеты поддерживать существование.

Шоу-бизнес 55-летний Николас Кейдж женится в четвертый раз Несколько часов назад журналистам удалось выяснить, что Николас Кейдж собрался жениться в четвертый раз.

Авто Возрожденный Ford Bronco получит три версии На дилерской конференции Ford продемонстрировал раннюю версию Bronco - прототип получил три двери.

Технологии Сбербанк даст возможность менять ПИН-код в мобильном приложении Сбербанк в апреле даст возможность всем клиентам менять ПИН-код в мобильном приложении, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова.

Здоровье В Петербурге живут на три года дольше, чем в среднем в РФ Продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет. Это на три года больше, чем аналогичный показатель в среднем по России.

Происшествия В Петербурге завели дело после гибели мальчика, провалившегося под лед Возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика, провалившегося под лед Невы в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального СК.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.

Экономика Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрах Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.

Политика Священник заявил, что через 30 лет в России не останется русских Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов считает, что через 30 лет в России не останется русских.

Политика «РИА Новости» сообщило о переходе Марины Ковтун в Совет федерации Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун перейдет в Совет федерации сенатором от региона, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте.

Происшествия Аэропорт «Внуково» уволил издевавшегося над собакой кинолога Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога службы авиационной безопасности аэропорта, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани.

Экономика Медведев напомнил о моратории на изменение налогов в России На расширенной коллегии Минфина РФ премьер пояснил, что в настоящее время в России завершается подготовка законопроекта, согласно которому в Налоговый кодекс будет включен ряд неналоговых платежей, которые раньше регулировались подзаконными актами.

Армия и оружие Организаторы передвижной выставки «Сирийский перелом» вводят посетителей в заблуждение Организаторы передвижной выставки "Сирийский перелом", на котором представлена трофейная военная техника из Сирии, вводят посетителей в заблуждение.

Культура Генеральный продюсер НТВ стал членом Международной телеакадемии Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн стал академиком Международной телевизионной академии, ежегодно присуждающей премию "Эмми" лучшим телевизионным проектам за пределами США, сообщает пресс-служба телеканала.

Происшествия Полиция начала проверку данных об избиении Дациком своего сына Сотрудники полиции проводят проверку информации об избиении Вячеславом Дациком, известным под псевдонимом Рыжий Тарзан, своего 14-летнего сына.

Общество В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой» Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.

Происшествия Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.

Общество Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Шоу-бизнес Джастин Бибер объявил об уходе из музыки Канадский певец Джастин Бибер пожаловался поклонникам на серьезные внутренние проблемы и объявил о решении сделать перерыв в карьере.

Экономика Расходы россиян продолжают снижаться Вторую неделю после праздничного пика, приуроченного к 8 Марта, общие повседневные расходы и средний чек россиян продолжают снижаться.