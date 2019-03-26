Экономика
Кабмин изменил правила оценки заявок на госстроительствоПолит.ру вчера в 18:20
Правила оценки заявок при выборе подрядчиков для государственного строительства дорог и уникальных, технически сложных и опасных объектов по госзаказу будут изменены, говорится в правительственном постановлении, с текстом которого ознакомились «Ведомости».
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Правительство России утвердило изменения в правила оценки заявок на выполнение строительных работ в автодорожной сфере
Концессии и инфраструктурные инвестиции08:13
Кабмин изменил правила оценки заявок на строительные работы при госзакупках
Парламентская газета07:23
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:38, Ашберн
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Полиция начала проверку данных об избиении Дациком своего сына
Сотрудники полиции проводят проверку информации об избиении Вячеславом Дациком, известным под псевдонимом Рыжий Тарзан, своего 14-летнего сына.
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На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
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Арашукова хотят направить на психиатрическую экспертизу
Следственный комитет РФ намерен провести отстраненному сенатору Рауфа Арашукову и другим фигурантам психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела об убийствах и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о продлении ареста фигурантов.
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Около 10 тысяч человек вышли на митинг в Магасе
Обновлено в 06:25