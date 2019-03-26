Экономика
Кабмин изменил правила оценки заявок на госстроительствоПолит.ру вчера в 18:20
Правила оценки заявок при выборе подрядчиков для государственного строительства дорог и уникальных, технически сложных и опасных объектов по госзаказу будут изменены, говорится в правительственном постановлении, с текстом которого ознакомились «Ведомости».
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Правительство России утвердило изменения в правила оценки заявок на выполнение строительных работ в автодорожной сфере
Концессии и инфраструктурные инвестиции08:13
Кабмин изменил правила оценки заявок на строительные работы при госзакупках
Парламентская газета07:23
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:42, Ашберн
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Скандальную корону победительницы конкурса "Мисс Москва" 2018 года передали Ксении Паленовой, получившей титул "Вице-мисс".
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Индонезия не отказывается от российских истребителей Су-35
Индонезия не отказывается от закупки российских многофункциональных истребителей Су-35, контракт остается в силе, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.
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Экс-главу Коми Гайзера просят отправить в колонию на 21 год
Сторона государственного обвинения просит Замоскворецкий суд Москвы приговорить бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 21 году заключения в колонии строгого режима.
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АВТОВАЗ в рамках СПИКа локализует производство 26 моделей автомобилей
АВТОВАЗ, который в конце прошлого года подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, принял на себя беспрецедентные обязательства по локализации в России производства 26 моделей автомобилей, а также автоматических коробок передач и передовых двигателей, в том числе с турбонагнетателем и на сжатом природном газе.
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Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
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Суд признал незаконной передачу Грудинину мандата КПРФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 14 марта объявил о решении президиума партии передать директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину, принимавшему участие в президентских выборах в 2018 году, мандат Жореса Алферова.
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Происшествия
На Кубани обрушился аварийный мост через реку Хадажка
Закрытый с октября 2018 года аварийный мост через реку Хадажка к семи домовладениям обрушился в Хадыженске, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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Рамос поддержал главного тренера сборной Испании Луиса Энрике
Обновлено в 10:40
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Суд продлил арест сенатора Арашукова
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В Португалии утверждают, что Мораес не прожил в Украине пять лет без перерыва после достижения 18-летнего возраста, и в связи с этим футболист не имел право получать новое спортивное гражданство.
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В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
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Топилин допустил введение дополнительных мер поддержки рождаемости
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин допустил возможность введения дополнительных мер поддержки рождаемости в России в рамках реализации национального проекта "Демография".
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Калмыкии подрались сотрудники СК и МВД
В Элисте проводится проверка после сообщений о массовой драке между сотрудниками СК и МВД.
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Происшествия
Состояние госпитализированного режиссера Данелии изменилось
24 февраля сообщалось, что Георгия Данелию госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом «эмфизема легких».
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Архивное фото с выпускного Меган Маркл назвали «пророческим»
Архивный симок с выпускного Меган Маркл назвали «пророческим».
Обновлено в 10:25
Спорт
РФС планирует расследовать возможные домогательстве в фарм-клубе ЦСКА
Российский футбольный союз (РФС) планирует провести собственное расследование ситуации с возможными домогательствами со стороны тренеров к футболисткам фарм-клуба женского ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.
Обновлено в 10:24
Экономика
ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 года
Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 г. Это был московский ЦМРбанк.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
ФСБ предложила условия передачи кортиков уволенным со службы
Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин пообещал разобраться с бюрократическими препятствиями, которые мешают уходящим с военной службы офицерам Военно-морского флота оставить себе кортики.
Обновлено в 08:03
Экономика
Uber покупает ближневосточного конкурента Careem за $3,1 млрд
"Uber и Careem достигли соглашения о приобретении [компанией] Uber [сервиса] Careem за $3,1 млрд Uber покупает все подразделения Careem, связанные с перевозками, доставкой и платежами по всему Ближнему востоку, от Марокко до Пакистана, с крупными рынками, среди которых Египет, Иордания, Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:07
Космос
У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр
У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована вдова Караченцова
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16