Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливоВедомости вчера в 17:09

«Магия», – описал происходящее один из чиновников. Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.

с чего всё началось

Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.

Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо

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