Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населенияРБК 06:06
Правительство Украины разрешило поставлять газ населению страны по сниженным ценам, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 3 апреля.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
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Забравший детей из приемной семьи в Швеции россиянин задержан в Польше
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Недвижимость
Сильнее всего цены на вторичное жилье в России за год выросли в Казани
Сильнее всего цены на вторичное жилье в России с марта 2018 года за год выросли в Казани – на 17,2%, до 82,7 тысячи рублей за квадратный метр, говорится в пресс-релизе портала недвижимости Domofond.ru.
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Пираты вышли на Avito и «Юлу» с электронными книгами
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«Спартак» готовится к дерби с ЦСКА Перед такими матчами обычно наступает тишина.
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Общество
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Кино
Появился первый постер фильма про Джокера
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ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
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Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
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Происшествия
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По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.
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Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха
Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
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Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова» в департаменте стратегических коммуникаций международного аэропорта «Гагарин», функционирование «воздушной гавани» обеспечат около 20 производственных, технических и административных служб.
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