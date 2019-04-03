Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населенияРБК 06:06
Правительство Украины разрешило поставлять газ населению страны по сниженным ценам, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 3 апреля.
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Политика
Власти Николаева декоммунизировали черный хлеб
Хлебзавод Николаева №1 сменил название хлеба «Стахановский» на основании закона о декоммунизации.
Обновлено в 12:50
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:34
Наука
NPR: в США прекратят научные эксперименты над кошками
Министерство сельского хозяйства США объявило о завершении неоднозначной исследовательской программы, которая на протяжении десятилетий привела к гибели тысяч кошек, говорится в материале National Public Radio.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева омолаживается под капельницами
Лариса Гузеева омолаживается под капельницами Ведущая брачного шоу "Давай поженимся !" отдыхает у моря.
Обновлено в 08:45
Политика
Соловьев ответил на угрозы Ковтуна о «гостях» в Керченском проливе
Владимир Соловьев ответил на громкое заявление Ковтуна, напомнив, что после разрыва соглашения о дружбе Украины и России статус Азовского моря потерял определенность.
Обновлено в 03:47
Футбол
«Оренбург» победил «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛ
Обновлено в 12:32
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено в 07:22
Культура
Ведущий «Места встречи» внезапно пропал из студии НТВ
Супруга российского журналиста и ведущего программы "Место встречи" Андрея Норкина Юлия прокомментировала информацию о его внезапном исчезновении из студии телеканала НТВ.
Обновлено в 11:38
Космос
НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner
НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160
Британские истребители поднимались в воздух для наблюдения за российскими бомбардировщиками, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС страны.
Обновлено в 12:19
Авто
В России открылся первый завод Mercedes-Benz
К чести немецкого концерна, завод построили относительно быстро: первый камень в основание будущего предприятия, расположенного в индустриальном парке "Есипово", заложили менее двух лет назад.
Обновлено в 09:04
Общество
В Роструде напомнили о длинных выходных в мае
Длинные майские каникулы связаны с переносом выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля, напомнили в Роструде.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории
Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Обновлено в 11:36
Политика
Украина запретила любое авиасообщение с Россией
Регулярное авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Генсек НАТО высказался о новой гонке вооружений
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заинтересован в новой гонке вооружений из-за ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:45
Футбол
«Бока Хуниорс» предложил контракт игроку «Барселоны»
По данным СМИ, аргентинский "Бока Хуниорс" предложил контракт полузащитнику "Барселоны" Артуро Видалю.
Обновлено в 11:09
Футбол
Пеле госпитализировали в Париже
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Авто
Новая «заряженная» Lada Granta Sport выехала на тесты
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая продемонстрировала идеальную растяжку
Актриса не только имеет прекрасную растяжку, но и с легкостью стоит на руках.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Футбол
Ди Франческо может возглавить «Севилью»
Бывший главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо является претендентом на должность наставника "Севильи", сообщают в Италии.
Обновлено в 11:12
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
В военной академии Можайского в Петербурге произошел взрыв
Обновлено вчера в 07:15
Футбол
Локомотив — Ростов 0:0 (1-й тайм)
Полузащитник Мануэл Фернандеш вошел в стартовый состав московского "Локомотива" в первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу с "Ростовом", сообщается в микроблоге железнодорожников в Twitter.
Обновлено в 12:06
Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Обновлено в 11:34
Общество
Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн
Обновлено вчера в 14:32