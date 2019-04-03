Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населенияРБК 06:06
Правительство Украины разрешило поставлять газ населению страны по сниженным ценам, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 3 апреля.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 11:15, Ашберн
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Moody’s повысило рейтинг X5 Retail Group до «Ba1» с «Ba2»
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Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха
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Интернет
Пользователи WhatsApp смогут контролировать добавление в группы
Очередное обновление WhatsApp позволит пользователям мессенджера самим контролировать добавление в группы, сообщает портал The Verge.
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МИД РФ рассказал о возможном ответе на действия НАТО в Черном море
Вашингтон назвал такое решение «частью мер сдерживания России в акватории Черного моря».
Обновлено в 09:12
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В Чувашии суд приговорил к трем годам условно студентку, которая ранила ножницами напавшего на нее соседа
Ибресинский районный суд Чувашии приговорил к трем годам условного срока 21-летнюю студентку Анастасию Раймову, которая ранила ножницами соседа, который пьяным напал на нее, сообщил «Медиазоне» ее адвокат Анатолий Тимофеев.
Обновлено в 08:33
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Политика
Советник Зеленского назвал кандидата на пост главы МИД Украины
МИД Украины в случае победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов может возглавить бывший министр финансов страны Александр Данилюк.
Обновлено в 10:29
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В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше
Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
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Спорт
Роднина призвала повысить зарплаты тренерам
По словам Родниной, за последние годы были пересмотрены размеры зарплат во многих отраслях:медицине, образовании, культуре и т.д. Однако тренер с высшим образованием до сих приходит на ставку в размере 12 тысяч рублей.
Обновлено в 04:41
Политика
Татьяна Голикова ответит на вопросы депутатов Госдумы о нацпроектах
Сегодня, 3 апреля, в Госдуме пройдет «правительственный час», в ходе которого на вопросы депутатов ответит вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Кино
В Сети появился новый тизер финального сезона «Игры престолов»
Новый тизер финального сезона сериала "Игра престолов" появился в Сети. Ролик опубликовал на Youtube телеканал HBO.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено 01 апреля в 22:42
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Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади
Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.
Обновлено в 11:06
Финансы
Минфин снизит покупку иностранной валюты на 18%
Сегодня, 3 апреля 2019 года, Министерство финансов РФ сообщило, что с 5 апреля по 13 мая текущего года направит на покупку иностранной валюты 255,4 млрд рублей, что на 17,6% меньше, чем месяцем ранее (310 млрд рублей).
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Путин запланировал визит в Италию летом 2019 года
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что визит главы государства Владимира Путина в Италию планируется летом 2019 года.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Военный самолет съехал с взлетной полосы во время учений в Испании
Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести во время того, как небольшой военный самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Испании.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Под Новосибирском спасатели помогли женщине, чья машина утонула в луже
Женщине в Новосибирской области понадобилась помощь спасателей после того, как ее машина не смогла преодолеть огромную лужу и заглохла, рассказали РИА Новости в среду в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 08:55