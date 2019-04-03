Энергетика

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населенияРИА Новости 05:37

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
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