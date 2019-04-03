Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населенияРИА Новости 05:37

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Политика Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление ввел кабмин Украины по инициативе МВД.

Происшествия ФСБ завела на мэра Евпатории уголовное дело О возбуждении уголовного дела сообщает 3 апреля пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Политика В России появилась еще одна «могила» Путина Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).

Гаджеты AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны по итогам марта Эксперты AnTuTu выбрали самые мощные смартфоны, работающие на операционной системе Android, в марте.

Политика ООН признала часть Арктики продолжением России Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу РФ, заявил глава Роснедр Евгений Киселев.

Армия и оружие В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма» Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».

Общество В Совфеде предложили изменить выплаты на третьего и последующих детей Кутепов предложил совершать единовременную выплату на третьего и последующих детей в размере 50 тыс. руб. Более того, председатель предложил ввести обязательное питание в школах независимо от заработка родителей, возможность бесплатного проезда на внутригородском транспорте для школьников, а также скидку на коммунальные услуги не ниже 30%.

Экономика Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета страны.

Шоу-бизнес Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке 63-летний музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.

Происшествия В Самаре произошел крупный пожар в ангаре В Самаре загорелось ангарное помещение, по предварительным данным, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС, передает «РИА Новости».

Общество Аэропорт «Гагарин» объявил набор сотрудников Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова» в департаменте стратегических коммуникаций международного аэропорта «Гагарин», функционирование «воздушной гавани» обеспечат около 20 производственных, технических и административных служб.

Экономика Пять новых налогов предлагают ввести в России В кодекс планируется внести пять новых глав - об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Финансы Минфин уменьшит покупки иностранной валюты Минфин направит в апреле на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 255,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Происшествия В океане перевернулась лодка Федора Конюхова Весельную лодку российского путешественника Федора Конюхова перевернул шторм. Она совершила оборот в 360 градусов и встала на ровный киль.

Культура Овечкин отдыхает с Галустяном и Реввой в ресторане. Видео Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в своем Инстаграме выложил видео, на котором он вместе с известными комиками Михаилом Галустяном и Александром Реввой отдыхает в ресторане.

Общество Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.

Экономика Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. составят 2,5% — АБР Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. и в 2020 г. составят 2,5%, что на 0,1% ниже, чем прогнозировали в феврале 2019 года.

Происшествия Мужчина одновременно соблазнил 19 женщин и обобрал их Житель китайского города Чжэнчжоу в провинции Хэнань в течение двух лет искусно притворялся богатым и одновременно встречался с 19 девушками, сообщает местный портал Henan.sina.com.

Политика Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.