Энергетика
Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населенияРИА Новости 05:37
Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
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Происшествия
Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление ввел кабмин Украины по инициативе МВД.
Обновлено в 05:28
Экономика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
ФСБ завела на мэра Евпатории уголовное дело
О возбуждении уголовного дела сообщает 3 апреля пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 03:08
Политика
В России появилась еще одна «могила» Путина
Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
Обновлено в 05:24
Гаджеты
AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны по итогам марта
Эксперты AnTuTu выбрали самые мощные смартфоны, работающие на операционной системе Android, в марте.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Путин поздравил ректора МГУ с юбилеем
Обновлено в 06:48
Политика
ООН признала часть Арктики продолжением России
Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу РФ, заявил глава Роснедр Евгений Киселев.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Общество
В Совфеде предложили изменить выплаты на третьего и последующих детей
Кутепов предложил совершать единовременную выплату на третьего и последующих детей в размере 50 тыс. руб. Более того, председатель предложил ввести обязательное питание в школах независимо от заработка родителей, возможность бесплатного проезда на внутригородском транспорте для школьников, а также скидку на коммунальные услуги не ниже 30%.
Обновлено в 06:07
Экономика
Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета
Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета страны.
Обновлено вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Самаре произошел крупный пожар в ангаре
В Самаре загорелось ангарное помещение, по предварительным данным, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:32
Общество
Аэропорт «Гагарин» объявил набор сотрудников
Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова» в департаменте стратегических коммуникаций международного аэропорта «Гагарин», функционирование «воздушной гавани» обеспечат около 20 производственных, технических и административных служб.
Обновлено в 05:24
Экономика
Пять новых налогов предлагают ввести в России
В кодекс планируется внести пять новых глав - об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 03:03
Финансы
Минфин уменьшит покупки иностранной валюты
Минфин направит в апреле на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 255,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В океане перевернулась лодка Федора Конюхова
Весельную лодку российского путешественника Федора Конюхова перевернул шторм. Она совершила оборот в 360 градусов и встала на ровный киль.
Обновлено вчера в 05:17
Культура
Овечкин отдыхает с Галустяном и Реввой в ресторане. Видео
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в своем Инстаграме выложил видео, на котором он вместе с известными комиками Михаилом Галустяном и Александром Реввой отдыхает в ресторане.
Обновлено в 02:51
Общество
Названы марки опасного для здоровья куриного фарша
Обновлено в 02:55
Общество
Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14
Политика
В России разрешат охотиться с луком и стрелами
Обновлено вчера в 12:42
Наука
Изменение 3D-генома подавило работу образующих рак генов
Обновлено 31 марта в 06:56
Экономика
Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. составят 2,5% — АБР
Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. и в 2020 г. составят 2,5%, что на 0,1% ниже, чем прогнозировали в феврале 2019 года.
Обновлено в 02:41
Здоровье
2,7 млн требуется 14-летней жительнице Нижнего Тагила для лечения рака
2,7 миллиона рублей недостает юной тагильчанке Насте Шиловой для лечения лейкоза, сообщает фонд «Мы вместе».
Обновлено в 06:03
Политика
Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт стали
Российские власти могут ввести ответные меры против Евросоюза из-за квоты на импорт стали.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
Мужчина одновременно соблазнил 19 женщин и обобрал их
Житель китайского города Чжэнчжоу в провинции Хэнань в течение двух лет искусно притворялся богатым и одновременно встречался с 19 девушками, сообщает местный портал Henan.sina.com.
Обновлено в 04:11
Политика
Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Футбол
Гвардиола — о походе Менди в ночной клуб: я не его отец
Обновлено в 06:13
Футбол
Почему Уткин выложил коллаж с Черчесовым после нападения
Обновлено в 04:31
Политика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04