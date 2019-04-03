Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населенияРБК 06:06
Правительство Украины разрешило поставлять газ населению страны по сниженным ценам, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 3 апреля.
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Политика
Запрет размещать хостелы в жилых домах перенесли на 1 октября
Запрет размещать хостелы в жилых домах перенесли на 1 октября. Об этом смогли договориться депутаты и сенаторы, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:28
Кино
Умер народный артист России Алексей Булдаков
Фильмография актёра насчитывает около 140 картин. В 2009 году Булдакову присвоили звание народного артиста России.
Обновлено в 08:32
Футбол
«Динамо» вырвало победу в матче с «Зарей»
Киевское "Динамо" на выезде обыграло "Зарю" (3:2) в матче 23-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 13:58
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Обновлено в 11:34
Экономика
Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса»
Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".
Обновлено в 13:24
Происшествия
Суд в Ингушетии арестовал на десять суток организаторов акции протеста
Четырех организаторов несанкционированной акции протеста, прошедшей в Ингушетии, арестовали на десять суток.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме
Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Культура
Боровицкую башню реконструируют для прохода в Кремль
Правительство установило 1 сентября в качестве срока, до которого в соответствии с законодательством РФ должна быть утверждена проектная документация на ряд объектов капитального строительства, финансируемых из бюджета.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Украина уже «одной ногой» в НАТО, заявили в Киеве
Замминистра обороны Украины Олег Шевчук заявил, что страна находится уже "одной ногой" в НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:32
Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:38
Кино
Алла Пугачева может появиться в «Простоквашино»
Новый почтальон Печкин из популярного мультика «Простоквашино» Иван Охлобыстин рассказал о появлении в сказочной деревне Аллы Пугачевой.
Обновлено в 13:41
Игры
Borderlands 3 может стать эксклюзивом Epic Games Store
Borderlands 3 releasing on Epic Games Store (from a Twitter ad video that is now deleted) pic.twitter.com/d4v17GapWZ — Wario64 (@Wario64) 1 апреля 2019 г.
Обновлено 01 апреля в 14:40
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Петербурге снова эвакуируют торговые центры
Горожане в комментариях пишут гневные комментарии, ведь ложные сообщения о минировании торговых центров в последнее время поступают довольно часто.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Тело солдата, убитого 37 лет назад, вернули в Израиль
Израилю было возвращено тело военнослужащего, который погиб в Ливане в бою при деревне Султан-Якуб 37 лет назад.
Обновлено в 12:35
Общество
За третьего и последующих детей предложили выплачивать 50 тысяч
Выплату в размере 50 тысяч рублей предложили выплачивать не только тем семьям, где родился третий ребёнок, но и за всех последующих.
Обновлено в 05:08
Политика
На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации
Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на хлебзавод.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге
Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:32
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Футбол
Совершено нападение на Василия Уткина
Обновлено вчера в 18:11
Общество
Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади
Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.
Обновлено в 11:06
Экономика
В России поблагодарили Запад за санкции
Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Политика
В партии Порошенко ожидают отказа от дебатов с Зеленским на стадионе
Ранее Зеленский в своем Facebook опубликовал видео, в котором он вызывает Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 14:35
Футбол
«Бавария» и «Хайденхайм» забили девять голов на двоих
«Бавария» разгромила «Хайденхайм» в домашнем матче 1/4 финала Кубка Германии.
Обновлено в 14:35
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Президент Анголы надеется на крупные инвестиции России
Президент Анголы Жоау Лоренсу надеется, что Россия будет больше инвестировать в республику.
Обновлено в 07:40
Авто
McLaren показал первые фото новой модели Gran Tourer
Впервые о появлении новой модели типа Gran Tourer заявил Майк Флевитт в рамках Женевского автосалона, прошедшего в марте этого года.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Ольга Слуцкер трогательно простилась с умершим папой
Слуцкер была немногословной, рассказывая о трагедии. Ольга кратко простилась с папой, отметив, что она и его близкие будут очень скучать.
Обновлено в 07:25