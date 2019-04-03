Энергетика
Украина отменила фиксированные цены на газГазета.Ru 05:48
Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения, передает РИА "Новости". Об этом объявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. При этом, по его словам, повышать цену не будут.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:52, Ашберн
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России
Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Гаджеты
Смартфон Oppo Reno Lite получит экран большей диагонали, чем Oppo Reno
Ранее появлялась информация о стандартной версии, о более доступной Oppo Reno Lite.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Под Донецком столкнулись радикалы и бойцы ВСУ: есть погибший
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Кино
Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова
В ночь со 2 на 3 апреля в Улан-Баторе, Монголия, скончался знаменитый российский актёр Алексей Булдаков.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту
Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше
Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
Обновлено в 07:57
Экономика
Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:31
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Экономика
Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить
В январе Сторчак говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 09:16
Единоборства
Олейник заменит Волкова в бою с Оверимом на UFC в Санкт-Петербурге
Российский тяжеловес UFC Александр Волков выбыл с боя против Алистера Оверима, который должен был пройти 20 апреля в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В океане перевернулась лодка Федора Конюхова
Весельную лодку российского путешественника Федора Конюхова перевернул шторм. Она совершила оборот в 360 градусов и встала на ровный киль.
Обновлено вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая продемонстрировала идеальную растяжку
Актриса не только имеет прекрасную растяжку, но и с легкостью стоит на руках.
Обновлено в 07:46
Политика
Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной
Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Политика
Темнокожая лесбиянка избрана мэром Чикаго
56-летняя Лори Лайтфут, получив на выборах 74% голосов жителей Чикаго, стала мэром этого города.
Обновлено в 07:44
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Политика
Конституционный совет Алжира утвердил отставку Бутефлики
Конституционный совет Алжира утвердил в среду отставку президента Абдельазиза Бутефлики и принял решение уведомить парламент страны об освобождении должности главы государства, сообщил телеканал "Аг-Нахар".
Обновлено в 08:59
Политика
Сенаторы США подготовили против России новые санкции
Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Футбол
Гвардиола о походе Менди в ночной клуб: «Я не его отец»
Может казаться, что это не так, но я сплю хорошо.
Обновлено в 06:19
Политика
Охлобыстин признал правоту назвавшего его идиотом Зеленского
Хотя Охлобыстин признал правоту Зеленского, он заявил, что писатель Федор Достоевский «реабилитировал это слово».
Обновлено в 09:34
Общество
Бывший адвокат Pussy Riot подал в суд на ВГТРК и журналистов
Фейгин требует обязать ведущих Скабееву и Попова опровергнуть эти сведения, а ВГТРК – «обязать распространить эти опровержения в течение 10-ти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу».
Обновлено в 08:45
Космос
Астрономы впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Обновлено в 09:06
Экономика
Воробьёв прокомментировал открытие завода Mercedes в Подмосковье
В ходе торжественных мероприятий губернатор региона Андрей Воробьёв отметил значимость работы предприятия в области, а также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанную в ходе строительства объекта поддержку.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Вдова погибшего в Сирии офицера в Волгограде через суд добилась пенсии
Читайте такжеСМИ сообщают о попытке боевиков атаковать российскую авиабазу Хмеймим После гибели мужа женщина хотела оформить право на социальные гарантии и повышенную пенсию, но в военкомате ей отказались сделать нужную отметку и объяснили - у погибшего нет удостоверения ветерана боевых действий.
Обновлено в 05:40
Политика
В ООН признали права РФ на ряд территорий арктического шельфа
Подкомиссия ООН в рамках рассмотрения заявки подтвердила принадлежность территорий по заявке РФ на шельф в Арктике.
Обновлено в 05:07