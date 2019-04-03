Энергетика

Украина отменила фиксированные цены на газГазета.Ru 05:48

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения, передает РИА "Новости". Об этом объявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. При этом, по его словам, повышать цену не будут.
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«Нафтогаз» снизил цену для своих бытовых абонентов с 1 апреля

ТАСС08:32

В Госдуме оценили ситуацию с ценами на газ для населения на Украине

RT на русском08:19

«Нафтогаз Украины» заявил, что уже снизил цену на газ своим потребителям

РИА Новости07:11

Порошенко пошел на снижение цен на газ для населения

Московский Комсомолец05:52

Сенатор сравнил власть на Украине с временным правительством после решения по газу

Известия06:50

Украина отменила фиксированные цены на газ

Газета.Ru05:48

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения

РБК06:06
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:52, Ашберн
Общество

Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России

Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
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Смартфон Oppo Reno Lite получит экран большей диагонали, чем Oppo Reno

Ранее появлялась информация о стандартной версии, о более доступной Oppo Reno Lite.
Обновлено в 04:04
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Под Донецком столкнулись радикалы и бойцы ВСУ: есть погибший

Обновлено вчера в 14:20
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Кино

Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова

В ночь со 2 на 3 апреля в Улан-Баторе, Монголия, скончался знаменитый российский актёр Алексей Булдаков.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше

Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
Обновлено в 07:57
Экономика

Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

Обновлено в 07:30
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Экономика

Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить

В январе Сторчак говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 09:16
Единоборства

Олейник заменит Волкова в бою с Оверимом на UFC в Санкт-Петербурге

Российский тяжеловес UFC Александр Волков выбыл с боя против Алистера Оверима, который должен был пройти 20 апреля в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:04
Кино

«Амедиатека» заперла зрителя в стеклянном кубе за «Игрой престолов»

Обновлено в 06:27
Происшествия

В океане перевернулась лодка Федора Конюхова

Весельную лодку российского путешественника Федора Конюхова перевернул шторм. Она совершила оборот в 360 градусов и встала на ровный киль.
Обновлено вчера в 05:17
Шоу-бизнес

Алена Хмельницкая продемонстрировала идеальную растяжку

Актриса не только имеет прекрасную растяжку, но и с легкостью стоит на руках.
Обновлено в 07:46
Политика

Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Политика

Темнокожая лесбиянка избрана мэром Чикаго

56-летняя Лори Лайтфут, получив на выборах 74% голосов жителей Чикаго, стала мэром этого города.
Обновлено в 07:44
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Политика

Конституционный совет Алжира утвердил отставку Бутефлики

Конституционный совет Алжира утвердил в среду отставку президента Абдельазиза Бутефлики и принял решение уведомить парламент страны об освобождении должности главы государства, сообщил телеканал "Аг-Нахар".
Обновлено в 08:59
Политика

Сенаторы США подготовили против России новые санкции

Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Футбол

Гвардиола о походе Менди в ночной клуб: «Я не его отец»

Может казаться, что это не так, но я сплю хорошо.
Обновлено в 06:19
Общество

Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария» на Ямале

Обновлено в 07:56
Политика

Охлобыстин признал правоту назвавшего его идиотом Зеленского

Хотя Охлобыстин признал правоту Зеленского, он заявил, что писатель Федор Достоевский «реабилитировал это слово».
Обновлено в 09:34
Происшествия

Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

Обновлено в 08:36
Общество

Бывший адвокат Pussy Riot подал в суд на ВГТРК и журналистов

Фейгин требует обязать ведущих Скабееву и Попова опровергнуть эти сведения, а ВГТРК – «обязать распространить эти опровержения в течение 10-ти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу».
Обновлено в 08:45
Космос

Астрономы впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры

Обновлено в 09:06
Экономика

Воробьёв прокомментировал открытие завода Mercedes в Подмосковье

В ходе торжественных мероприятий губернатор региона Андрей Воробьёв отметил значимость работы предприятия в области, а также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанную в ходе строительства объекта поддержку.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

Вдова погибшего в Сирии офицера в Волгограде через суд добилась пенсии

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Обновлено в 05:40
Политика

В ООН признали права РФ на ряд территорий арктического шельфа

Подкомиссия ООН в рамках рассмотрения заявки подтвердила принадлежность территорий по заявке РФ на шельф в Арктике.
Обновлено в 05:07
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