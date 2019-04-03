Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населенияРИА Новости 05:37

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Армия и оружие В России обнаружили «парапсихологический спецназ» По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.

Происшествия Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.

Политика Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.

Общество Уборку территории вокруг резиденции Кадырова оценили в 35 млн рублей Власти Чечни разместили на сайте госзакупок контракт на уборку территории вокруг резиденции главы региона Рамзана Кадырова.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.

Авто Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения Компания Ford представила кроссовер Kuga следующего поколения.

Общество В США подали в суд на компанию Disney, обвинив ее в недоплате женщинам Юридическая фирма Andrus Anderson подала в суд на Disney, обвинив компанию в систематической недоплате своим сотрудницам.

Политика Лавров высказался о попытках лишить Белоруссию независимости Сергей Лавров прокомментировал рассуждения о попытках России лишить Белоруссию независимости.

Экономика ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.

Происшествия Военный самолет съехал с взлетной полосы во время учений в Испании Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести во время того, как небольшой военный самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Испании.

Наука Ученые нашли в Египте разграбленные гробницы времен первых фараонов Чешские и египетские археологи обнаружили в некрополе Саккара разграбленные усыпальницы высокопоставленного чиновника и супруги фараона Джедкара, чье имя было раньше загадкой для историков.

Происшествия Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».

Общество Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.

Музыка Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».

Экономика Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Армия и оружие В Москве заявили о приверженности Турции договору о поставках С-400 Россия и Турция заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд.

Политика В Гааге отклонили апелляцию Караджича на пожизненный приговор 20 марта бывшему лидеру боснийских сербов ужесточили приговор Гаагский суд отказал бывшему президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радовану Караджичу в праве на пересмотр решения о пожизненном приговоре.

Общество Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.

Авто Немцы признали Lada 4x4 лучшим внедорожником Цена на трёхдверный Lada 4x4 в Германии начинается от 11 990 евро (примерно 876 500 рублей), в России внедорожник можно купить минимум за 518 900 рублей.

Политика Закон о хостелах вступит в силу 1 октября Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года.

Политика Захарова рассказала, как Порошенко молится на Путина Недавние высказывания президента Украины Петра Порошенко, из которых следует, что он сомневается в способности Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, нашли отклик в российском МИД.

Наука В США отказались от медицинских экспериментов на кошках Министерство сельского хозяйства США 2 апреля объявило о своем отказе от использования кошек для исследований токсоплазмоза - острого паразитарного заболевания человека и животных.

Интернет В WhatsApp появится новая функция Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.