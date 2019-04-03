Энергетика
Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населенияРИА Новости 05:37
Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 10:20
Политика
Путин проведет первые переговоры с новым президентом Казахстана
Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено в 10:11
Политика
Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт стали
Российские власти могут ввести ответные меры против Евросоюза из-за квоты на импорт стали.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:36
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Общество
Уборку территории вокруг резиденции Кадырова оценили в 35 млн рублей
Власти Чечни разместили на сайте госзакупок контракт на уборку территории вокруг резиденции главы региона Рамзана Кадырова.
Обновлено в 08:18
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Авто
Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения
Компания Ford представила кроссовер Kuga следующего поколения.
Обновлено вчера в 11:37
Общество
В США подали в суд на компанию Disney, обвинив ее в недоплате женщинам
Юридическая фирма Andrus Anderson подала в суд на Disney, обвинив компанию в систематической недоплате своим сотрудницам.
Обновлено в 05:36
Политика
Лавров высказался о попытках лишить Белоруссию независимости
Сергей Лавров прокомментировал рассуждения о попытках России лишить Белоруссию независимости.
Обновлено в 10:16
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Военный самолет съехал с взлетной полосы во время учений в Испании
Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести во время того, как небольшой военный самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Испании.
Обновлено в 08:43
Наука
Ученые нашли в Египте разграбленные гробницы времен первых фараонов
Чешские и египетские археологи обнаружили в некрополе Саккара разграбленные усыпальницы высокопоставленного чиновника и супруги фараона Джедкара, чье имя было раньше загадкой для историков.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Общество
Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади
Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.
Обновлено в 11:06
Музыка
Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».
Обновлено в 03:23
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
В Москве заявили о приверженности Турции договору о поставках С-400
Россия и Турция заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд.
Обновлено в 11:27
Политика
В Гааге отклонили апелляцию Караджича на пожизненный приговор
20 марта бывшему лидеру боснийских сербов ужесточили приговор Гаагский суд отказал бывшему президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радовану Караджичу в праве на пересмотр решения о пожизненном приговоре.
Обновлено в 10:45
Общество
Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей
Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Авто
Немцы признали Lada 4x4 лучшим внедорожником
Цена на трёхдверный Lada 4x4 в Германии начинается от 11 990 евро (примерно 876 500 рублей), в России внедорожник можно купить минимум за 518 900 рублей.
Обновлено в 10:21
Политика
Закон о хостелах вступит в силу 1 октября
Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года.
Обновлено в 07:08
Футбол
«Тамбову» передадут СКУД по программе «Наследие чемпионата мира»
Оборудование, который использовалось на «Открытие Арене», тамбовчанам передадут безвозмездно в рамках программы «Наследие чемпионата мира».
Обновлено в 11:01
Политика
Захарова рассказала, как Порошенко молится на Путина
Недавние высказывания президента Украины Петра Порошенко, из которых следует, что он сомневается в способности Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, нашли отклик в российском МИД.
Обновлено в 10:48
Наука
В США отказались от медицинских экспериментов на кошках
Министерство сельского хозяйства США 2 апреля объявило о своем отказе от использования кошек для исследований токсоплазмоза - острого паразитарного заболевания человека и животных.
Обновлено в 05:45
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Обновлено в 10:38
Единоборства
Макгрегор съязвил в адрес дисквалифицированного за допинг дагестанца
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался относительно пожизненной дисквалификации российского бойца UFC Руслана Магомедова, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:16