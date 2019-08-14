с чего всё началось

Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Происшествия В Москве начались обыски по делу о хищениях у крупного подрядчика РЖД По версии следствия, Маркелов в течение 10 лет давал Захарченко взятки на общую сумму около 2 млрд руб. По словам источника, близкого к правоохранительным органам, новые обыски, проведение которых поддерживает ФСБ, призваны закрепить доказательную базу по этому делу.

Технологии Мошенники изобрели новый способ снятия средств со счетов владельцев Мошенники звонят, представляясь сотрудником банка, и сообщают, что банк якобы зафиксировал транзакцию по списанию денег в другом регионе.

Происшествия Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста Зюзинский суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в призывах участвовать в несогласованной акции 3 августа, то есть в повторном нарушении организации массового мероприятия.

Авто BMW презентовала гибридный BMW 330e Новое поколение BMW 3-Series получила гибридную модификацию мощностью 292 л.с. Спустя год после премьеры нынешнего поколения BMW 3-Series, модельный ряд семейства пополнился гибридной модификацией 330e.

Политика Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.

Наука В Германии разрабатывают шестиместное электрическое аэротакси Авиастроительная фирма сделала заявление, что ее специалисты уже приступили к созданию 6-местного электрического аэротакси, выполненного в виде автожира.

Политика В Кремле рассказали о последствиях выхода США из ВТО Возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) поставит под вопрос существование этой организации, считают в Кремле.

Политика Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД По словам Меркель, "НАТО найдет общий ответ" в связи с расторжением договора, об этом ранее заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг.

Политика В Москве рассекретили часть документов о пакте Молотова-Риббентропа Согласно архивным записям, Германия сама предложила Советскому Союзу заключить договор о ненападении, чтобы обезопасить себя от войны на два фронта.

Здоровье Названы опасные последствия шестичасового сна Гринграс рассказал, что сон влияет на человеческую ДНК так же, как и другие внешние факторы — еда, уровень стресса, курение.

Общество ВЦИОМ назвал долю считающих себя православными россиян Как показал опрос, большинство россиян (75%) убеждены в необходимости крещения для православных, в основном этого мнения придерживаются женщины (79%) и люди старше 60 лет (82%).

Армия и оружие Харьковское конструкторское бюро может прекратить свою работу Уточняется, что конструкторское бюро переводит «почти тысячный коллектив предприятия на двухдневную рабочую неделю».

Общество В России водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне Российским водителям разрешат предъявлять электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также его бумажную копию при проверке документов на дорогах.

Футбол Понсе дисквалифицирован на три матча за удар Шунина Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего московского «Спартака» Эсекьеля Понсе на три игры по итогам рассмотрения инцидента с участием футболиста в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0), сообщает «Чемпионат».

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Политика Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.

Футбол Джано назвал игроков «Спартака», у которых не видит огня в глазах Полузащитник «Спартака» Джано высказал мнение, что ряд молодых футболистов, которые привлекаются к тренировкам с основой, не выкладываются полностью на занятиях.

Общество В Японии от жары за неделю скончались 23 человека За прошедшую неделю в Японии от аномальной жары около 13 000 человек были доставлены больницу с тепловыми ударами, а 23 скончались.