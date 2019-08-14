Политика

Кабмин Украины отказался уволить КличкоГазета.Ru 08:18

Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.
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Правительство Украины не будет согласовывать увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации, заявил
 пресс-секретарь премьера Владимира Гройсмана в фейсбуке.
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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