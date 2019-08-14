с чего всё началось

Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.

Шоу-бизнес Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей Известная поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова разозлила пользователей Сети после того, как назвала себя блокадницей.

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Происшествия Незарегистрированный кандидат Янкаускас арестован в третий раз Зюзинский районный суд арестовал на девять суток муниципального депутата, незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Константина Янкаускаса, сообщило издание «МБХ медиа».

Происшествия Эмилиано Сала был отравлен угарным газом Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Кино Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби» Кинокомпания Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Об этом сообщает We Got This Covered.

Политика Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.

Происшествия Мать избитой ингушской девочки хочет вернуть ребёнка Биологическая мать избитой в Ингушетии семилетней девочки хочет вернуть себе ребёнка.

Политика Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире.

Экономика В России зафиксировали снижение продаж мяса Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.

Футбол Букмекеры: «Ливерпуль» обыграет «Челси» в Суперкубке УЕФА В первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» разгромил «Норвич» со счетом 4:1. «Челси», в свою очередь, в прошлом сезоне под руководством Маурицио Сарри выиграл Лигу Европы, в финальном матче победив «Арсенал».

Экономика В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.

Шоу-бизнес Ксения Алферова сфотографировалась топлес на берегу моря Звезда сфотографировалась топлес на берегу моря и опубликовала фото в своем Instagram. В данный момент Ксения Алферова находится на отдыхе.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Футбол «Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи по громкой связи За использование громкой связи на стадионе клуб оштрафован на 150 тысяч рублей.

Происшествия Трое мужчин избили и похитили человека в Уфе В Уфе задержали троих злоумышленников, которые избили мужчину и прокатили его по городу в багажнике легкового автомобиля, сообщает управление МВД по Республике Башкортостан.

Общество Россияне стали реже разводиться и меньше жениться Число регистрация браков в России за первые шесть месяцев 2019 года снизилось на 46 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а разводов — на 64,4 тыс. Об этом сообщил Росстат.

Политика Украина разрабатывает меморандум, который будет в основе нового контракта с РФ по газу Украина при поддержке международных партнеров разрабатывает меморандум по вопросам энергетики, на основе которого будет вести переговоры с РФ о новом транзитном газовом контракте.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Финансы Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Происшествия Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке Как пишет The Sun, 22-летняя Бетани Россер решила сварить в микроволновке яйца, но, опасаясь взрыва скорлупы, предварительно почитала "инструкции в интернете".

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.