Политика
Кабмин Украины отказался уволить КличкоГазета.Ru 08:18
Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.
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Правительство Украины не будет согласовывать увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации, заявил пресс-секретарь премьера Владимира Гройсмана в фейсбуке.Новая газета04:21
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