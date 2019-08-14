Политика

Правительство Гройсмана отказалось увольнять КличкоREGNUM 04:16

Как сообщало ИА REGNUM, давление на киевского мэра Виталия Кличко идёт со стороны администрации президента Украины Владимира Зеленского. В команде Зеленского заявляли о потерянном Кличко «контроле над столицей» и неблагоприятной обстановке в городе.
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с чего всё началось
Правительство Украины не будет согласовывать увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации, заявил
 пресс-секретарь премьера Владимира Гройсмана в фейсбуке.
Новая газета04:21

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Правительство Украины отказалось согласовывать увольнение Кличко

Говорит Москва03:46

Действующее украинское правительство не станет увольнять Кличко

РБК04:55

Правительство отказалось согласовать увольнение Кличко с поста главы администрации Киева

Ведомости03:59

Правительство Гройсмана решило не рассматривать вопрос об увольнении Кличко

ТАСС03:53

Офис Зеленского не отказывается от планов уволить Кличко

РИА Новости08:05

Правительство Украины отказалось увольнять Кличко

Lenta.ru03:37

Правительство Украины отказалось согласовывать увольнение Кличко

Интерфакс03:28
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В Оренбургской области обнаружена фальсифицированная молочная продукция

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Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
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В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
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Армия и оружие

Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США

Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 07:40
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Экономика

ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
Обновлено в 07:22
Политика

На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США

Бизнесмен украинского происхождения из США Сэм Кислин, разоблачавший коррупционные схемы экс-президента Украины Петра Порошенко, прилетел в Киев.
Обновлено в 05:48
Путешествия

Туристический поток в Крым резко вырос благодаря Керченскому мосту

Летом 2019 года туроператорский сегмент впервые за несколько лет существенно увеличил свою долю в общем потоке туристов в Крым.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика

В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию

Обвиняемый в терактах австралиец Брентон Таррант якобы смог отправить письмо в Россию.
Обновлено в 07:58
Происшествия

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Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
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Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.
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Политика

Трамп подсчитал свои убытки из-за президентства

Президент США Дональд Трамп утверждает, что потерял до 5 млрд долларов в результате избрания главой государства.
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Порошенко раскритиковал план сократить комитет Рады по делам ветеранов

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что планируемое сокращение комитета Верховной рады по делам ветеранов станет шагом к сворачиванию государственной политики в сфере социальной защиты и "еще одним выстрелом в спину армии".
Обновлено в 08:02
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В России вновь отзывают пикапы Mercedes-Benz X-Class

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Учитывая победу в Порту, "Краснодар" за счёт большего количества забитых мячей прошёл в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с греческим "Олимпиакосом".
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Технологии

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Сотни игроков в Apex Legends и Counter-Strike: Global Offensive оказались жертвами вредоносного программного обеспечения под названием Baldr.
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Штраус Зельник не уточнял, даст ли следующее поколение консолей такие возможности, а еще упомянул, что максимальный реализм не нужен всем проектам Take-Two, но для NBA 2K это станет серьезным шагом вперед и откроет новые горизонты для творчества.
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Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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