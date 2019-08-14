с чего всё началось

Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.

Экономика В России второй раз за год зафиксировали недельную дефляцию Второй раз за 2019 год с разницей в семь дней зафиксировали недельную дефляцию.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Общество Суд поделил имущество Глушакова и его бывшей супруги Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его экс-супруги Дарьи, сообщила журналистам сама Дарья Глушакова.

Армия и оружие Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Армия и оружие Истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу, оказался испанским Истребитель F-18, пытавшийся приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над Балтикой, принадлежит ВВС Испании, пишут испанские СМИ.

Шоу-бизнес Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.

Политика В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.

Теннис Кудерметова уступила Петерсон во втором раунде турнира в Цинциннати В следующем раунде шведка сыграет с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) — Ван Яфань (Китай).

Гаджеты В США запретили провозить в самолетах некоторые ноутбуки MacBook Pro Авиационные власти США объявили о запрете на провоз некоторых ноутбуков MacBook Pro, выпущенных в 2015-2017 годах.

Армия и оружие Ракетам США подобрали цели в России Американские ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), скорее всего, будут размещаться на территории Японии и Южной Кореи, приводит «Звезда» комментарий первого вице-президента Академии геополитических проблем (АГП), капитана 1-го ранга в отставке Константина Сивкова.

Происшествия В Мюнхене в квартире пропавших россиянок нашли кровь, сообщили СМИ Ранее на пресс-конференции представители правоохранительных органов Германии сообщили, что полиция ФРГ обнаружила в мюнхенском лесу грязезащитный коврик со следами крови пропавших в середине июля двух гражданок России.

Политика Украина хочет создать морскую режимную зону вокруг Крыма Украинская Госгидрография собирается создать вокруг Крыма морской режимный район, чтобы в крымские порты не могли заходить судна.

Происшествия Россиянка десять лет молчала о расправе родителей над ее бабушкой По данным следствия, убийство было совершено десять лет назад в селе Михалево (Воскресенский район).

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.

Армия и оружие «Американский Северодвинск» восстановят Испытательную станцию Чайна-Лейк Военно-морских сил (ВМС) США в Калифорнии восстановят после июльского землетрясения, из-за которого около 20 процентов ее сооружений пришли в негодность, сообщает Navy Times.

Политика Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.

Футбол «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи Директор "Порту" по вопросам коммуникации Франсишку Мораес высказался о заявлении российского телеканала "Матч ТВ" по поводу отмены показа ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".

Игры Опубликованы стоп-кадры из будущего трейлера Need For Speed Heat В сеть выложили новые изображения, имеющие отношение к предстоящему автосимулятору Need For Speed Heat.

Общество Главный защитник детей в российском регионе разрешил их шлепать Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков разрешил шлепать детей в воспитательных целях и заявил, что не считает это насилием.

Технологии Mail.ru Group может начать предустановку своего ПО на смартфоны Huawei Как заявили в холдинге Mail.ru Group, они заинтересованы в том, чтобы их продукты были представлены на максимальном количестве платформ, и Huawei входит в сферу интереса компании, сообщает ТАСС.

Общество В Кузбассе туристку из США оштрафовали на две тысячи рублей Киселевский городской суд в среду оштрафовал на 2 тысячи рублей гражданку США Алину Симоне после заявления в полицию главы Киселевского городского округа Максима Шкарабейникова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Происшествия В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.

Кино «Очень позднее шоу» спародировало «Однажды в Голливуде» Ведущие передачи «Очень позднее шоу» Джеймс Корден и Джош Гад решили показать пародии на кинохиты последнего времени – «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, «Форсаж: Хоббса и Шоу» Дэвида Литча и «Историю игрушек 4» Джоша Кули.

Происшествия Сотрудник ФБК заявил об изъятии личных 2 млн рублей при обыске Пресс-секретарь ФОнда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что у одного из сотрудников при обыске следователи изъяли 2,3 млн рублей, которые находились в его квартире после продажи недвижимости в Подмосковье.