Политика
Кабмин Украины отказался уволить КличкоГазета.Ru 08:18
Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.
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Правительство Украины не будет согласовывать увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации, заявил пресс-секретарь премьера Владимира Гройсмана в фейсбуке.Новая газета04:21
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В следующем раунде шведка сыграет с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) — Ван Яфань (Китай).
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Авиационные власти США объявили о запрете на провоз некоторых ноутбуков MacBook Pro, выпущенных в 2015-2017 годах.
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Армия и оружие
Ракетам США подобрали цели в России
Американские ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), скорее всего, будут размещаться на территории Японии и Южной Кореи, приводит «Звезда» комментарий первого вице-президента Академии геополитических проблем (АГП), капитана 1-го ранга в отставке Константина Сивкова.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Мюнхене в квартире пропавших россиянок нашли кровь, сообщили СМИ
Ранее на пресс-конференции представители правоохранительных органов Германии сообщили, что полиция ФРГ обнаружила в мюнхенском лесу грязезащитный коврик со следами крови пропавших в середине июля двух гражданок России.
Обновлено в 13:13
Кино
Фильм «Движение вверх» установил рекорд в кинопрокате Китая
Обновлено в 00:25
Политика
Украина хочет создать морскую режимную зону вокруг Крыма
Украинская Госгидрография собирается создать вокруг Крыма морской режимный район, чтобы в крымские порты не могли заходить судна.
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Происшествия
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Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
«Американский Северодвинск» восстановят
Испытательную станцию Чайна-Лейк Военно-морских сил (ВМС) США в Калифорнии восстановят после июльского землетрясения, из-за которого около 20 процентов ее сооружений пришли в негодность, сообщает Navy Times.
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Политика
Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе
Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:45
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Директор "Порту" по вопросам коммуникации Франсишку Мораес высказался о заявлении российского телеканала "Матч ТВ" по поводу отмены показа ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".
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Игры
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Общество
Главный защитник детей в российском регионе разрешил их шлепать
Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков разрешил шлепать детей в воспитательных целях и заявил, что не считает это насилием.
Обновлено в 10:32
Технологии
Mail.ru Group может начать предустановку своего ПО на смартфоны Huawei
Как заявили в холдинге Mail.ru Group, они заинтересованы в том, чтобы их продукты были представлены на максимальном количестве платформ, и Huawei входит в сферу интереса компании, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:50
Общество
В Кузбассе туристку из США оштрафовали на две тысячи рублей
Киселевский городской суд в среду оштрафовал на 2 тысячи рублей гражданку США Алину Симоне после заявления в полицию главы Киселевского городского округа Максима Шкарабейникова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Кино
«Очень позднее шоу» спародировало «Однажды в Голливуде»
Ведущие передачи «Очень позднее шоу» Джеймс Корден и Джош Гад решили показать пародии на кинохиты последнего времени – «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, «Форсаж: Хоббса и Шоу» Дэвида Литча и «Историю игрушек 4» Джоша Кули.
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Происшествия
Сотрудник ФБК заявил об изъятии личных 2 млн рублей при обыске
Пресс-секретарь ФОнда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что у одного из сотрудников при обыске следователи изъяли 2,3 млн рублей, которые находились в его квартире после продажи недвижимости в Подмосковье.
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Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
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Политика
Лидер «Ночных волков» высоко оценил навыки Путина за рулем мотоцикла
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